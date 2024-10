V kuchyni sa vyzná vďaka mame. Tajná prísada Sväťa Malachovského robí z tiramisu ešte väčšiu lahôdku

Všetko sa u nich doma zvyklo diať práve v kuchyni a ani on sám sa za sporákom necíti ako nováčik. Sväťo Malachovský bol zvedavý a zaujímal sa o to, čo sa v tejto časti domu deje už ako malý chlapec. „Mal som hádam štyri roky, keď som už vedel sám obaľovať rezne v trojobale,“ pýši sa svojimi schopnosťami Korzáru.

Nepečené sladkosti má najradšej

Varenie je mu dodnes blízke, vyrastal totiž v rodine, ktorá dbala na to, aby sa varilo dobre a jeho mamička bola jednou z najlepších kuchárok, aké kedy poznal. „Samozrejme, že mi to pripadalo ako dobrá hra a navyše - rád som obsmŕdal okolo mamy, keď varila a nazeral jej do hrncov,“ priznal sa.

Aj neskôr, keď sa osamostatnil, mu varenie celkom šlo a on si myslel, že hneď na začiatku svojej kulinárskej cesty zvládne aj ťažké recepty. „Pár vecí sa mi nepodarilo, ale to len preto, že som sa pustil do niečoho, na čo potrebujete väčšiu prax. Keď som si uznal túto chybu, tak som náročné recepty odkladal na neskôr,“ vysvetlil obľúbený herec, ktorý sa nebráni ani príprave dezertov.

Niektoré zo svojich receptov dokonca rád ozvláštňuje a do tradičných receptov pridáva svoje obľúbené ingrediencie. „Občas aj napečiem, ale rád robím aj nepečené sladké jedlá. Moje obľúbené je tiramisu, do ktorého dávam tajnú prísadu,“ prezrádza.

Tajomné tiramisu podľa Sväťa Malachovského: