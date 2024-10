V tehlovej komôrke sa ukrývalo prekvapenie. Slovenskí odborníci v Egypte objavili dôležité artefakty

Egyptológovia Slovenskej akadémie vied (SAV) sa vrátili z egyptskej archeologickej lokality Tell el-Retábí so zásadnými objavmi dôležitých artefaktov. Výskum slovenskej časti misie obohatil poznanie pevnostnej architektúry 20. dynastie, sídliska z 18. dynastie a pohrebiska z Druhého prechodného obdobia.

Nález osla

Informovala o tom hovorkyňa SAV Monika Tináková. „Pri pokračovaní prác, ktoré započali počas uplynulých sezón, dokopali hrobovú jamu veľkého hyksóskeho hrobu, objaveného už v roku 2012," priblížila Tináková. Nebožtík mal východne od svojej tehlovej hrobky pochovaného osla.

„Mohli ho k hrobu uložiť niekedy medzi 18. až 16. storočím pred Kristom. Nález pochovaného osla zaradil Tell el-Retábí medzi významné pohrebiská z Druhého prechodného obdobia, ako napríklad Tell el-Dabaa, či Tell el-Kua, kde sa tiež našiel tento typ hrobov,“ vysvetlil Jozef Hudec z Ústavu orientalistiky SAV.

Prekvapenie sezóny

Výprava našla neďaleko hrobu somára aj dve kostry hovädzieho dobytka, ktoré pravdepodobne pochádzajú tiež z Druhého prechodného obdobia. „Zostáva otázne, či na lokalite, alebo v širšej oblasti zúrila infekcia, prípadne či mali vtedajší obyvatelia nejaké iné, možno rituálne, dôvody pre svoje konanie. Prekvapením sezóny bol podľa egyptológov malý detský hrob v tehlovej komôrke, blízko hrobu so somárom,“ priblížila hovorkyňa.