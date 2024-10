Na tento deň v živote nezabudne. Dominikovi sa podaril rekordný úlovok, sumec albín meral viac ako on sám

„Čo k tejto rybe povedať? Splnený sen,“ napísal na sociálnej sieti Dominik Jegla, ktorému sa podaril rekordný úlovok. Z moravských zväzových vôd vytiahol najväčšieho sumca albína chyteného na zväzovej vode v Českej republike.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/dominik.jegla/posts/8929213213769632?ref=embed_post

Ťažký súboj

V ten deň Dominik pritom vôbec nemal v pláne ísť na ryby. „Skončili sme však v práci asi o tretej, tak sme si s kamarátom povedali, že to na tých pár hodín pôjdeme ešte skúsiť,“ uviedol pre portál inrybar.cz.

Rybu zbadal na sonare, tak jej hodil návnadu, no sumec bol prešibaný a najskôr si ju nevzal. Dominik už vtedy vedel, že súboj s ním nebude ľahký. Potvrdilo sa mu to aj o chvíľu, keď neuspel ani na druhý pokus.

„Do tretice som mu ponúkol návnadu, ktorú vzal len tak ľahko do zubov, presne tak, ako to robia veľké ryby,“ opísal situáciu rybár, ktorý sa vzápätí naklonil cez palubu lode. „Hneď som to uvidel. Biela plutva. Je to on! Rozbúšilo sa mi srdce,“ dodal Dominik, ktorému ryba svojou dĺžkou vyrazila dych.

Splnený sen