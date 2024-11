Plus size modelka: Nie je to tak, že jem v mekáči a nič nerobím. Na mólo som išla kvôli normálnym ženám

„Veľkosť 38 som naposledy mala, keď som sa narodila,“ zasmiala sa Natálie Debnárová, ktorá patrí medzi najznámejšie české plus size modelky. Ona sama o sebe hovorí ako o normal size modelke, ktorá sa snaží zmeniť vnímanie ženského tela. Svet modelingu zažila z dvoch strán – ako tínedžerka sa snažila drasticky chudnúť, aby splnila nesplniteľné kritéria, dnes sa ako plus size modelka snaží ukazovať, že každý extrém škodí. To, že má väčšiu veľkosť, ako vyžaduje módny priemysel, podľa nej neznamená, že každý deň je vo fastfoode a že sa o seba nestará.

Agenti chceli, aby schudla

S modelingom začala ako 14-ročná, keď ju náhodne oslovili na ulici. V tom čase mala veľkosť S a pre vtedajší svet modelingu bola ideálnou adeptkou. „Ale v pätnástich som sa začala zaguľacovať, meniť na ženu, čo sa agentúre úplne nehodilo. Nerada by som ale démonizovala agentúry, ony jednoducho dopytovali to, čo trh chcel, a ja som, prirodzene, nebola schopná požiadavku doby uspokojiť. Preto som si tiež začala strážiť váhu a nakoniec som si z toho odniesla nábeh na bulímiu,“ spomínal pre Deník Natálie.

Agenti tlačili na to, aby schudla a mala menšiu veľkosť ako 36. „Keď hovorili, že som tučná, tak to tým sebavedomím zamávalo,“ priznala. Drastickými spôsobmi sa snažila chudnúť, no včas zasiahla jej mamina, ktorá nechcela, aby jej dcéra skončila s poruchou príjmu potravy. „Nikdy by som nedokázala schudnúť na veľkosti v showroomoch značiek a obliecť si, čo nosili moje kolegyne, modelky aj kamarátky. Vtedy ma to mrzelo. Potom som pochopila, že iná cesta, než že sa začať mať rada taká, aká som, nie je,“ vysvetlila pre portál What.

Mekáč a ničnerobenie

Natálie celý život pracovala v lifestylových časopisoch ako redaktorka a v roku 2019 sa nakoniec ako 32-ročná opäť dostala na mólo. Keď štartoval pražský týždeň módy, pozvali ju, aby prišla predvádzať spodnú bielizeň. „Keď som potom videla fotky, bola som nadšená. Nechcela som sa ale nutne vracať do toxického sveta, kde je dôležitý iba vzhľad. Mala som svoju prácu a dieťa,“ spomínala Natálie, ktorá za svoju prvú reklamu dostala veľa negatívnych komentárov. „Ľudia nechápali, prečo sa ženy mojich veľkostí ukazujú,“ hovorila o časoch, keď zvažovala, že sa k prehliadkam už nevráti, no nakoniec ju presvedčili „normálne“ ženy.

„Začali mi písať , že chcú vidieť oblečenie na normálnej žene a nie na trinásťročnom dieťati,“ hovorila v podcaste Mezi čtyřma očima. Natálie upozorňuje, že to, že je plus size modelkou, neznamená, že sa o seba nestará a že jej na fotenie nosia hamburgery.