Otvorila tému, na ktorú si ešte nik netrúfol. Zuzanu Vačkovú šokovalo, čo Slovákom bráni chodiť na záchod

Je nielen známa herečka, ale už aj influencerka. Aký nový rozmer to Zuzane Vačkovej v živote prinieslo a čo by najnovšie rada svojim sledovateľom odkázala, prezradila len pred pár dňami časopisu Zdravie.

Najaktívnejšia je na Instagrame a TikToku, no má aj svoj kanál YouTube, na ktorom uverejňuje rozhovory vo formáte Zvedavá Zuza. „Na Instagrame zverejňujem celý svoj život, rovnako ako na Facebooku – cestovateľské zážitky, dobré tipy z môjho života a, samozrejme, recepty, bez nich by som to už ani nebola ja. A na TikToku, kde je väčšinou mladšia skladba publika, rada komunikujem odpovede na komentáre, ktoré dávajú k mojim videám,“ prezradila herečka.

Foto: Instagram @zuzanavackova

Vydesená z hlúposti a neprajnosti

Obklopená deťmi a tínedžermi na TikToku to pritom spočiatku nemala ľahké. „Je to sieť, na ktorej sa cítia dobre hlavne mladí. Keď tam zrazu našli recepty alebo myšlienky niekoho nad päťdesiat, kto tam netancuje a nerobí nejakú zábavku, často mi dávali hanlivé komentáre. Občas niektoré vyberiem a natočím odpovede. A myslím, že sa to mojim followerom celkom páči, veď ich tam mám pomaly 170-tisíc,“ poznamenala Vačková.

Najhoršie na tom je podľa nej svojou úrovňou práve Facebook. „Publikum je tam, chcela som použiť slovo zrelšie, ale nepoužijem. Tam sú ľudia síce starší, no často nie zrelší. S pribúdajúcim vekom by mala prichádzať aj múdrosť a láskavosť, poznanie života. Som celkom vydesená z toho, keď vidím, koľko hlúposti, neprajnosti, zášte a zákernosti je práve na platforme, kde sú ľudia, o ktorých by som predpokladala, že už majú nejakú súdnosť,“ hovorí Zuzana. Desaťročné nie celkom zdvorilé dieťa na TikToku ju, naopak, až tak nerozhodí.