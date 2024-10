Mala len deň, keď jej v hlavičke praskla cievka. Emka náročný boj o život ustála, sníva o prvých krokoch

„Narodila sa predčasne, ale zdravá,“ spomína si Petra na momenty, keď v náručí prvýkrát držala milované dievčatko. Žiaľ, radosť len deň po pôrode vystriedal strach. Emke v hlavičke praskla cievka, spôsobila silné krvácanie do mozgu a sepsu, a tak nasledoval náročný boj o život. Napriek neľahkému štartu do života sa však Emka nikdy nevzdala a vďaka pravidelnému cvičeniu robí obrovské pokroky. Rehabilitačné pobyty sú však pre rodinu pridrahou položkou.

Boj o život a množstvo operácií

Emka je podľa mamičky dobré a milé dieťa, avšak zatiaľ nemala čas a príležitosť na bežné detstvo. „Svoj život začala a prežila poväčšine v nemocnici a rehabilitačných centrách,“ hovorí o svojom dnes už dva a pol ročnom dievčatku s tým, že po náročnom boji o život napokon strávili v nemocnici ďalšie dva mesiace.

Ani potom však nebol koniec všetkým problémom. „Doteraz absolvovala štyrikrát operáciu hlavičky. Teraz bojujeme o to, aby raz začala chodiť. Okrem iného slabo počuje a nosí načúvacie aparáty,“ pokračuje mamička, ktorá ako každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie. A bez rehabilitácií to nie je možné.

Bez pomoci to nepôjde