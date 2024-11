Robo Roth ju ľúbil, no zachrániť ju nedokázal. Monike Potokárovej sa stalo osudným, že jej nevideli do duše

Považovali ju za najlepšiu mladú slovenskú herečku, no jej rozlet náhle zastavila katastrofa. Monika Potokárová ešte v sobotu 23. novembra 2019 telefonovala s mamou, aby jej objednala žehličku, skúšala s kolegami nové predstavenie a vystupovala v inscenácii Vedľajšie účinky. Prešli len dva dni a Monika si siahla na život. Ľudia zostali v šoku a po náhlej tragédii zostalo veľa nezodpovedaných otázok.

„Keby som sa teraz mohla s ňou rozprávať, povedala by som jej, že všetko v živote sa dá vyriešiť,“ povedala pre Nový Čas Monikina sestra. Hovorí sa, že každý človek je nahraditeľný, no o Monike Potokárovej nič také neplatí. Vedia to nielen jej fanúšikovia, ale najmä manžel Robo Roth, za ktorého sa tajne vydala.

Už ani neveril

Monika Potokárová mala 16 rokov, keď sa jej budúci manžel prvýkrát postavil pred oltár. Robo Roth vtedy pre Korzár hovoril, že partnerku nehľadal, a to bola aj tá najlepšia cesta. „Bol som už v stave rezignácie a moja budúca manželka asi tiež. A akosi sme to navzájom zo seba vycítili v tom množstve ľudí. Rezignácia sa zrejme navzájom priťahuje. Mínus a mínus tvoria plus,“ hovoril herec, ktorý prvýkrát išiel do chomúta ako 35-ročný. „Už som fakt neveril,“ vravel vtedy po svadbe s manželkou Magdalénou.

Kým sa Robo s manželkou tešili z narodenia dcérky Sáry, Košičanka Monika Potokárová študovala na bratislavskom konzervatóriu a chystala sa do Prahy, kde chcela študovať pantomímu. „Ale raz sa potkla a škaredo spadla, mala otras mozgu, takže si povedala, že to nie je nič pre ňu,“ spomínala pre Nový Čas Monikina sestra Erika. Keď ju prijali na Vysokú školu múzických umení, bez rozmýšľania sa vrátila do Bratislavy, kde všetci vedeli, že majú dočinenia s obrovským talentom.

Foto: TASR

Bola očarujúca

„Oslovila nás hneď v prvom kole. Bolo to jasné, sotva vošla do priestoru. Boh ju obdaril obrovským talentom. Bola prirodzená, mala neskutočný prehľad a zmysel pre sarkazmus, iróniu a sebareflexiu. Paradoxné na tom bolo, že hoci pôsobila veľmi rozpačito a skromne, akoby si neverila, pri osobnej komunikácií mala v sebe zdravú drzosť a temperament. Jednoducho bola očarujúca,“ opisoval pre SME prvé stretnutie s Monikou režisér Michal Vajdička.

Robert Roth a Monika Potokárová počas generálky inscenácie názvom Lekcia. Foto: TASR

A zatiaľ čo Monika Potokárová zažívala svoje prvé veľké úspechy a stala sa jednou z najmladších členov Slovenského národného divadla, jej budúci manžel prežíval náročné chvíle. Po piatich rokoch s Magdalénou požiadali o rozvod, svoje problémy si do práce nikdy nenosil a práve divadlo ho v ťažkých chvíľach držalo nad vodou. O divadle stále hovoril ako o svojej terapii - hral aj vtedy, keď mu zomrela mama.

Čo budem robiť doma?