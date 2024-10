Mama vždy pomôže najviac. Diana Mórová pri Quidovi aj dnes ukazuje, aká silná je jej materinská láska

Odvtedy, ako sa Diana Mórová rozišla s moderátorom a zabávačom Jurajom Mokrým, sa v spoločnosti s iným mužom neobjavila. Niežeby na nich zanevrela, no rozhodla sa zamerať na prácu a svojho syna Quida. A práve so svojím potomkom, ktorý už má 18 rokov, má podľa týždenníka Plus 7 dní veľmi blízky vzťah dodnes.

Radi spolu cestujú

Diana Mórová tvorila pár s Jurajom Mokrým šesť rokov, keď však mal ich syn Quido tri a pol roka, rozišli sa. Odvtedy umelkyňa po svojom boku nemala žiadneho oficiálneho partnera. Na lásku nezanevrela, len sa rozhodla viac venovať práci a výchove svojho syna.

O nej aj o Quidovi je známe, že veľmi radi spolu cestujú a spoznávajú nové miesta. „Povedala som synovi, že vždy budem šetriť a keď našetrím peniaze, pôjdeme spolu na super dovolenku. Väčšinou si vyberáme rôzne ‚neinstagramové‘ destinácie, spoznávame miestnu kultúru a sme svedkami toho, ako vo svete ľudia žijú,“ vysvetlila v rozhovore pre týždenník Život a dodala, že je to skvelá škola života.

Musí vedieť, čo ho trápi

To, že má so synom blízky vzťah, potvrdzujú aj fotografie týždenníka Plus 7 Dní, na ktorých je umelkyňa zachytená na prechádzke v centre Bratislavy a syna drží za ruku. Herečka by si podľa vlastných slov priala, aby sa jej syn zdôveroval s každým problémom či trápením.

Diana Mórová. Foto: TASR/

„Vysvetlila som mu, že som mama a že mama vždy pomôže najviac. Mama musí vedieť všetko o dieťati, aby vedela pomôcť. To mu stále hovorím, prízvukujem: To je veľmi dôležité, aby som ti pomohla, aby som ti poradila, musím vedieť, čo ťa trápi,“ vyznala sa Diana v minulosti.