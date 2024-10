S nečakanou slávou prišli peniaze, alkohol aj ženy. Ján Jackuliak sa od dna odrazil vďaka Barbore

Priatelia o ňom hovoria, že je človek, ktorého aj keď niečo zrazí na zem, otrasie sa a ide ďalej. A aj keď vyzerá, že Jána Jackuliaka nič nezlomí, aj on musel čeliť niekoľkým prekážkam – o sestru prišiel v čase, keď si po dlhých rokoch k sebe našli cestu a on sám sa ako rebel ocitol na veľmi šikmej ploche. Mal problémy s alkoholom, pracovné nasadanie ho priviedlo až na psychiatriu, no ako priznal, podarilo sa mu odraziť od úplného dna. Uspel najmä kvôli manželke Barbore a synovi Teovi, vďaka ktorým je dnes herec podľa vlastných slov úplne novým človekom.

Facky od sestry

Narodil sa v Lučenci mame, ktorá založila dve tanečné školy a ktorá svoje deti odmalička viedla k pohybu a umeniu. „Moja mama bola ako mladá žena neskutočný živel. Pochádzala z úplne malej dedinky spod Nízkych Tatier, z Polomky, z totálnej drevenice. A vyšplhala sa až na to, že bola majsterkou Československa v spoločenskom tanci,“ spomínal v relácii 13. komnata Ján. Vyrastal spolu so staršou sestrou Janou, s ktorou mal takmer celý život komplikovaný vzťah.

„Jana bola rázna. Ona si vedela urobiť poriadok. Som prišiel napríklad zo školy domov a zľava-sprava facka a že čo som nevyniesol odpadkový kôš, čo som riad nepoumýval. Potom ma naháňala s nožnicami po byte,“ hovoril v relácii Českej televízie o spomienkach, ktoré na ňom zanechali svoje stopy. „Liezol som jej na nervy. Odišla napríklad s partiou a svojím frajerom na víkend a musela ma vziať so sebou. Zamkla ma na celý deň v byte,“ povedal.

Odmalička bol rodičmi vychovaný ako chlapec, ktorý ma byť poslušný, ktorý má mať samé jednotky a ktorým sa môžu chváliť. Sestra ale bola tou, ktorá zhadzovala jeho sebavedomie a prebúdzala v ňom pocity menejcennosti. Ako dospieval, čoraz viac ho to ťahalo od domova, a tak už po základnej škole odišiel na konzervatórium do Košíc.

Peniaze, orgie, dievčatá

Zásadný zlom v jeho živote prišiel v dobe, keď sa s partiou spolužiakov prihlásili ako skupina All X do televíznej súťaže X Factor. Úspech ho zaskočil a ako po rokoch prezradil, nebol naňho pripravený. „Veľké peniaze prišli zrazu a s tým prišiel aj veľký bohémsky život,“ povedal otvorene.