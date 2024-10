Nohy ako tyčky do fazule, smiali sa jej. Andrea Verešová odmietla operácie aj nemravné návrhy slávnych

Korunku krásy získala ešte v roku 1999 a odvtedy je pre mnohých jednou z najkrajších žien. Andrea Verešová po rokoch priznala, že hoci sa jej život zdá byť dokonalý a ideálny, aj ona má trinástu komnatu, do ktorej sa nazbierali veci najmä z detstva. Rodená Žilinčanka, z ktorej sa stala jedna z našich najznámejších modeliek, bola v detstve terčom šikany, pri ktorej si vypočula silné vety.

„Že som ako špageta. Že mám nohy ako tyčky do fazule,“ spomína Andrea Verešová, ktorá sa s komentármi na svoj vzhľad stretla aj ako profesionálna modelka. Počas svojej kariéry musela odmietnuť nemravné návrhy slávnych mužov aj riskantnú operáciu, ktorá z nej mala spraviť vyššiu modelku s dlhšími nohami.

Foto: TASR

Nezvládnuteľné dieťa

Bola akčné a živé dieťa a rodičia netušili, čo z nej raz bude. „Vraveli, že budem druhá Bohdalka, pretože som rada spievala, hrala. Nebola akcia, kde by som nejako nevystupovala a určite som tým veľa ľudí otravovala,“ zasmiala sa v rozhovore pre Lifee Andrea Verešová. Rodáčka zo Žiliny priznala, že sa od detstva rada predvádzala a myslí si, že to súvisí s ADHD.

„Nemám to vyslovene potvrdené od doktora, ale patrila som medzi „nezvládnuteľné deti“. Deti s ADHD sú veľmi akčné, majú radi pozornosť, ja tam nedostatok koncentrácie, pretože máme veľa podnetov a zmyslov. Sme zvyknutí robiť veľa vecí naraz alebo potom máme chvíle prokrastinácie,“ popísala príznaky, ktoré sa prejavovali už v detstve. V škole ju všetko nudilo, často vyrušovala a buď sa vždy oduševnene hlásila alebo znudene sedela. Málokto by povedal, že jedna z najznámejších československých modeliek si v detstve zažila aj šikanu pre svoj vzhľad.

Foto: TASR

Tyčky do fazule

„Bola som šikanovaná za to, že som škaredá. Znie to pozoruhodne, ale mala som vždy veľmi chudé nohy, takže sa mi smiali, že mám „tyčky do fazule“. Potom sa mi vysmievali, že mám široký nos a pehy, a predstav si, že som dlho mala odstávajúce uši,“ priznala Andrea, ktorá si dlhé roky pripadala ako škaredá Pipi Dlhá Pančucha. Odstávajúce uši jej komentovali aj vtedy, keď sa stala známou modelkou.