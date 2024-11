Dozrel a nebaví ho byť zvodcom. Milo Kráľ je stále žiadaný, no s jednou vecou má v živote veľký problém

Postavy milovníkov mu už lezú na nervy. Milo Kráľ sa už na svet pozerá inak než zvodcovia, ktorých na televíznych obrazovkách často stvárňuje. V akých hereckých polohách sa cíti najlepšie, čo mu robí v živote veľký problém a kto je preňho prioritou číslo jeden, prezradil v rozhovore pre časopis Báječná žena.

„Je to také preromantizované. Už budem mať päťdesiatku, človek sa na veci často díva inak, než tie postavy, ktoré hrá,“ zveril sa prednedávnom. „Vždy ma poteší, keď majú tragikomický rozmer. Páči sa mi, keď sa neberú príliš vážne a keď to má dva póly, že je tam jednoducho spojená aj tragédia, aj komédia. Keď má tá postava komickosť, tak to je fajn,“ konštatuje známy herec.

Jedna vec mu v živote nejde

Aj keď to miestami vyzerá, že ide zo seriálu do seriálu a popritom stihne nakrútiť i film, za vorkoholika sa rozhodne nepovažuje. „To sa len tak zdá zvonka, väčšinou im vypadol nejaký herec a bol som poruke ako náhradník. Ale mal som aj asi vyše polročnú pauzu, keď som vôbec nenatáčal,“ pripomína herec, z ktorého navonok srší veľká pohoda.

No aj keď sa Milo zdá väčšinu času na prvý pohľad spokojný a vyrovnaný, s jednou vecou má podľa vlastných slov v živote veľký problém.