Odborník na slovenskú prírodu: Chcete pri stretnutí s medveďom použiť známy trik? Jednu vec nepodceňte

Turistické rolničky nemusia byť pri výletoch do prírody zlý nápad. Keď už šelmu stretnete, nepozerajte sa jej do očí.

„Čo musíte urobiť, ak stretnete medveďa? Nič, medveď všetko urobí za vás," hovorí známy vtip. Faktom je, že naše najväčšie predátory sa stali v posledných rokoch veľkou témou a Slováci o nich neustále diskutujú. V niektorých regiónoch sa s medveďmi stretávajú takmer každý deň.

Mnoho ľudí má recept na to, ako sa pri strete s touto šelmou zachovať. Najideálnejšie je ale úplne sa medveďovi vyhnúť. Podľa skúseného redaktora Jána Tribulu, ktorý o tejto téme hovoril pre Markízu, je to totiž boj s vopred jasným víťazom.

Čučoriedky a hra na mŕtveho

„Zväčša som zmeravel. Našťastie, medvede takmer vždy zmenili svoj smer alebo keď som ich videl ja, tak som sa im snažil zďaleka vyhnúť,“ hovorí o svojich skúsenostiach v lesoch obľúbený redaktor. Na západe a juhovýchode Slovenska sa tieto šelmy síce nevyskytujú skoro vôbec, no Poľana, Veľká a Malá Fatra, Tatry a Poloniny sa nimi priam hemžia.

Najlepšie sa im žije v oblastiach s lesmi, jaskyňami a čučoriedkami a presne v týchto končinách mnohí ľudia aj najradšej trávia svoj voľný čas. Relax v prírode a rozpínajúce sa ticho teda môže razom narušiť neželané stretnutie s medveďom. Slavomír Juraško zo Správy Tatranského národného parku však pre Markízu upozorňuje, že „hrať mŕtveho“ sa nemusí vždy vyplatiť.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/wirestock

Ako sa hýbať a kam pozerať

Jeden z vhodných spôsobov, ako dať v lese o sebe vedieť, sú aj známe turistické rolničky. Aj keď by sa niekomu mohlo zdať ich používanie úsmevné, podľa odborníka aj toto do istej miery funguje a kľúčové je aj to, aby ľudia trávili čas v prírode a v lesoch len počas denného svetla.