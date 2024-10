Od prvého momentu vedela, že je zle, ale nevzdala sa. Petra Vlhová prezradila, kedy sa vráti na svahy

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nebude štartovať v otváracích pretekoch novej sezóny Svetového pohára 2024/2025 v rakúskom Söldene. Po zranení kolena sa stále venuje rehabilitácii a na svahy by sa chcela vrátiť v decembri. Uviedla to na pondelkovom na brífingu v Bratislave.

Nevzdala sa

Vlhová sa vrátila na lyže v auguste po prvý raz od februárovej operácie kolena. Olympijská šampiónka v slalome z Pekingu sa zranila tento rok v januári počas pretekov Svetového pohára v Jasnej. Nasledoval chirurgický zákrok vo Švajčiarsku a dlhý proces rehabilitácie a posilňovania.

„Bolo to nepríjemné. Od prvého momentu som vedela, že je zle. Nevedela so sa postaviť, vedela som, že nepôjdem slalom na ďalší deň. Ale pozerala som sa hneď dopredu a snažila som sa nastaviť. Cesta bola náročná, stále je. Začiatok bol o tom, že sme s fyzioterapeutmi pracovali na tom, aby sme koleno dali do poriadku. Nevedela som sa normálne pohybovať, mala som barle, bolo to náročné,“ uviedla Vlhová.

Desiatky tréningov

Prvé mesiace po operácii pracovala s fyzioterapeutickým tímom na rozpohybovaní poškodených segmentov v kolene, potom nasledovala fáza na posilnenie svalov a potom príprava na lyžiach. V tejto poslednej fáze išlo o šesťtýždňový kondičný program, ten by sa mal skončiť v decembri plnou záťažou.