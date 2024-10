Zvláštne voňal a vyzeral ako terorista. Eňa Vacvalová je šťastná s Jurajom, ktorý jediný to s ňou prežil

„Niečím zvláštnym voňal, vtedy som to nevedela identifikovať. Neskôr som zistila, že to boli kone!“ pousmeje sa Eňa Vacvalová pri spomienke na prvé stretnutie so svojím manželom Jurajom. Známa humoristka a kučeravý „cudzinec" sa osudovo stretli v práci, keď mal Juraj ako redaktor pomôcť nezvyčajnej dievčine s vrkočmi a v montérkach. A hoci bol z jej výzoru spočiatku v šoku, zaujala ho. A on zaujal ju.

Ani jeden z nich však netušil, že to bude osudová láska - obaja sa v tom čase s niečím vyrovnávali a asi až čas rozhodol, že sa napokon rozhodli, že chcú byť spolu. V dobrom aj v zlom spolu kráčajú už takmer 40 rokov a podľa obľúbenej humoristky je to možno aj preto, že sa vyhýbajú akejkoľvek medializácii.

Elena Vacvalová. Foto: TASR

Intenzívne a živé

Elena Vacvalová sa narodila 15. januára 1958 v Hnúšti-Likier, no vyrastala v Tisovci. „Možno ten svoj naozaj úprimný vzťah k Tisovcu potvrdzujem už roky aj tým, že ho všade, kde sa len dá, spomínam. A nerobím to naozaj nasilu, ale jednoducho preto, že moje spomienky naň sú také intenzívne a živé aj po takom čase,“ spomínala humoristka v rozhovore pre regióny.sk.

Štyri roky potom v Hnúšti navštevovala gymnázium a keď ju neprijali na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, rozhodla sa študovať televíznu žurnalistiku. Tam sa zoznámila s budúcim kolegom Oliverom Andrásym a ich stretnutie potom výrazným spôsobom ovplyvnilo budúce smerovanie jej televíznej kariéry.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DajtoTV/photos/a.266190283495803/548812068566955/?type=3&ref=embed_post

Keď sa do mesta pchá dedina

„Na študijnom oddelení som si vybavovala papiere súvisiace so zápisom do prvého ročníka žurnalistiky na FFUK v Bratislave, a zrejme mi to, dievčaťu z vidieka s vrkočmi až po pás, trvalo trochu dlhšie ako ostatným, no a jeden mladý muž z dlhého radu za mnou nahlas a dosť nevyberaným spôsobom vyjadril názor, že takto to vyzerá, keď sa do mesta pchá dedina!“ spomínala pre Pravdu na prvé stretnutie s Oliverom Andrásym. Eňa sa ale nenechala a spolužiakovi hneď povedala, ako sa vecí majú.

Eňa Vacvalová. Foto: TASR/Dano Veselský

„Ja som mu odpovedala, že keby sa do mesta dedina nesťahovala, všetci v meste by zdegenerovali,“ smiala sa v rozhovore pre Šarm. „Dodnes neviem, čo zabralo viac, či tento môj protest, alebo tie vrkoče, ale už v ten večer sme vojnovú sekeru zakopali na Vysokej 44,“ spomínala na zmierenie medzi spolužiakmi, ktorých pár rokov po skončení školy na dlhé obdobie spojila práca a humor. Legendárne sú napríklad ich televízne relácie Aj múdry schybí či Dereš.

Fešný terorista