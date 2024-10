Ráno sa zobudila ako princezná. Katka vyskúšala švédsky trik proti opici, účinky ju príjemne prekvapili 

Jeseň je krásnym a farebným obdobím, ktoré si Slováci radi užívajú. Práve vtedy sa často usporadúvajú firemné žúry, ľudia chodia na vínne ochutnávky či husacie a kačacie hody. Všetky tieto udalosti sú však poriadnou záťažou na náš organizmus. Ak si nedáme pozor pri konzumácii alkoholu, ráno nás čaká bolesť hlavy, sucho v ústach aj hrozná únava. Najlepším riešením je, samozrejme, nepiť, ale čo ak sa alkoholu vyhnúť nechceme?

Babské rady majú rozporuplný účinok, na problém sa však pozreli aj vedci. Zo Švédska k nám prišli kapsuly proti opici Myrkl, ktoré sľubujú výrazný účinok. Boli sme zvedaví, ako je to v praxi, a tak sa ich kolegyňa Katka rozhodla otestovať na vlastnej koži. Účinky ju príjemne prekvapili.

Foto: freepik.com/rawpixel.com

Ráno po drinčíkoch

Katku čakal náročný večer, išla na párty. Zavčasu si spomenula na prostriedok proti opici a čakalo ju prvé milé prekvapenie. Okrem dvoch bledohnedých kapsúl v balení totiž našla aj mentolové cukríky (v plechovej krabičke na obrázku nižšie).

Katka prehltla kapsule, zapila ich vodou a vybrala sa za zábavou. Počas večera sa cítila absolútne prirodzene, nevnímala na sebe nijaké nežiaduce účinky. „Nemala som pocit, že by som sa počas párty cítila nejako inak, bola som v pohode, drinčíkovala som si, užívala som si moodik, bolo mi príjemne, uvoľnene a fajnovo,“ opisuje noc naša kolegyňa.

Foto: Myrkl, archív K.A.

Hladinku napriek užitiu tabliet vnímala ako bežne. „Nemala som pocit, že by som drinky, ktoré som si dávala, v hlave necítila, no na rozdiel od iných nocí, keď som pila, som sa naozaj dobre vyspala. Nemám pocit, že by mi niečo narúšalo spánok, nebudila som sa v noci s tým, že by som sa potrebovala napiť od smädu. Ráno som sa cítila ako princezná,“ opisuje priebeh noci a pocit po prebudení.

Foto: archív K.A.

„Cítila som síce, že som šla spať neskôr, no vôbec nie, že by som večer nejako pila,“ zhodnotila s tým, že kapsuly určite ešte vyskúša. „Mám z nich naozaj príjemný pocit. Tablety môžete mať zároveň v kabelke poruke vždy, keď viete, že vás čaká spoločenský večer a potrebujete byť ráno funkčná. Myslím si, že ich treba vyskúšať, ja som rada, že som do toho šla, a určite ich ešte použijem,“ poznamenala spokojne a s úsmevom.

Tri desaťročia Myrkl vyvinuli švédski vedci, ktorí na tabletách zmierňujúcich opicu pracovali viac ako tri desaťročia. Výsledkom ich práce sú kapsuly, ktoré dokážu alkohol odbúrať ešte predtým, ako sa dostane do pečene, ktorá konzumáciou alkoholu trpí zo všetkých orgánov najviac. Myrkl rozpustí alkohol na vodu a oxid uhličitý už v črevách, čím pečeň výrazne odbremení. Probiotikum podľa prieskumov pomohlo 92 percentám opýtaných, čo naznačuje, že ide o revolučný prostriedok v boji proti rannej opici. A ak by ste si zároveň mysleli, že príjemné účinky alkoholu nepocítite, ste na omyle. Kapsuly totiž príjemný pocit pri konzumácii drinkov neblokujú. Budete skrátka uvoľnení aj veselí, no na druhý deň nemusíte bojovať s ranným bolehlavom a ďalšími nežiaducimi stavmi. Výrobca kapsúl však upozorňuje, že si ich netreba zamieňať so zázračnými pilulkami, ktoré vás ochránia pred následkami nadmerného pitia.

Potešia aj šoférov

Tablety zrejme potešia aj spoločenských šoférov. Dokážu totiž v tele odbúrať alkohol až o 70 percent rýchlejšie, takže ráno po firemnej žúrke môžete podľa vývojárov kapsúl Myrkl znova bezpečne šoférovať. Radšej si však zostatkový alkohol pred jazdou otestujte a keby ste aj nič nenafúkali, dajte si pozor na prípadnú únavu z prebdenej noci.

Po užití tabliet Myrkl môžete ráno sadnúť i za volant. No aj keď alkohol nenafúkate, pozor na prípadnú únavu. Foto: freepik.com/freepik

Unikátne a bezpečné zloženie Kapsuly Myrkl sú zložené z probiotík, aminokyselín a vitamínov, schválených potravinovými agentúrami a sú absolútne bezpečné na konzumáciu. Zrýchľujú spaľovanie kalórií, podporujú normálne fungovanie imunitného systému a vďaka vitamínu B12 odstraňujú vyčerpanosť. Myrkl tiež obsahujú L-cysteín, ktorý dokáže zvyšovať v tele hladinu glutatiónu mimoriadne dôležitého na detoxikáciu pečene a funkciu mozgu.

Nepite na prázdny žalúdok a hydratujte sa

Aj keď kapsuly Myrkl alkohol spoľahlivo odbúrajú, piť by sme mali zodpovedne. Na prvom mieste stále platí, že piť na prázdny žalúdok sa nevypláca a počas žúru by ste mali organizmus dostatočne hydratovať.

Podľa expertov sú pri spomaľovaní absorpcie alkoholu najefektívnejšie jedlá s vysokým obsahom bielkovín a tukov. Do tejto skupiny patrí napríklad mäso, syry či tučné ryby.

Nezabudnite sa počas párty dostatočne hydratovať. Foto: freepik.com/freepik

Ovocie a zelenina môžu byť pri pití alkoholu užitočné tiež, pretože obsahujú veľa vody, ktorú telo pri prijímaní alkoholu stráca, zdôrazňuje portál aktuality.sk. Bohaté sú tiež na antioxidanty a vitamíny, ktoré potrebujeme na správne fungovanie. Uhorky, zeler a melón sú v tomto prípade najlepšou voľbou.

Pri pití alkoholu tiež dvojnásobne platí, že treba dbať na dostatočnú hydratáciu. Nestačí však piť vodu len pred alebo po oslave či žúrke, ale dôležité je dopĺňať tekutiny aj počas nej. Odborníci radia striedať pohárik alkoholu s pohárom vody.

Paradajkám a čokoláde sa vyhnite

Čokoláda, paradajky a niektoré koreniny spôsobujú zvýšenú tvorbu žalúdočných kyselín, pričom rovnaký účinok na trávenie má aj alkohol. Tieto potraviny preto pri pití radšej vynechajte.

Paradajkám, koreninám a káve sa pri pití alkoholu radšej vyhnite. Foto: freepik.com/azerbaijan_stockers

Slané pochutiny ako čipsy či oriešky spôsobujú zasa nadúvanie a pocit plnosti. Okrem nepríjemných pocitov bude vaše telo navyše zbytočne dehydratované. Ak sa k tomu pridá ešte alkohol, doslova si to odtrpí.

V prípade, že cítite počas večera únavu a potrebujete dobiť baterky, nevoľte kofeín. Jeho kombinácia s alkoholom nie je totiž zrovna šťastnou voľbou a môže sa skončiť nepríjemnou bolesťou hlavy či tým, že budete piť viac ako obvykle.

Babské tipy na opicu

Ak chcete účinok tabliet Myrkl ešte posilniť, môžete vyskúšať aj niektoré babské recepty na opicu.

1. Dajte si banán

Pri pití alkoholu organizmus pripravujeme o zásobu draslíka, ktorý by sme mali do tela doplniť. Dobrým zdrojom tejto látky sú napríklad banány. Toto chutné ovocie však treba zjesť ešte predtým, ako začnete alkohol konzumovať, uvádza portál mobile IV medics.

Pred požitím alkoholu si doplňte do tela draslík, zjedzte napríklad banán. Foto: freepik.com/freepik

2. Med nad zlato

Med pre vysoký obsah fruktózy pôsobí zasa na alkohol ako protijed. Jeho pozitívne účinky na opicu potvrdzujú aj vedci. Med totiž premieňa toxíny na kyselinu octovú, ktorú naše telo ľahko spáli.

3. Doplňte zinok a vitamín B

Vedci tiež podľa stránky Harvard medical school zistili, že ľudia, ktorí konzumujú väčšie množstvo zinku a vitamínu B, majú menej závažnú opicu.

4. Prekysličte organizmus

Ležať vo vydýchanej izbe a plakať do vankúša vám na opicu nepomôže. Toxíny z tela pomáha vyháňať kyslík, ktorý prekysličí zničené bunky, dodá vám lepšiu náladu a pomôže aj na bolesť hlavy. Tomuto nepríjemnému stavu sa však s tabletami Myrkl vyhnete.