Lásku potvrdili pri rezňoch. Ján Ďurica a jeho Diana oslávili výročie a on jej venoval krásne slová

„Bol to osud, život to tak zariadil,“ vyznal sa Ján Ďurica kedysi pre týždenník Plus 7 dní o stretnutí s misskou Dianou Kačurovou. A hoci im mnohí v začiatkoch ich vzťahu nepriali, dodnes sú spolu a tvoria harmonický pár. Nedávno tiež oslávili okrúhle výročie ich vzťahu a pri tejto príležitosti venoval futbalista svojej snúbenici krásne slová.

Klepala rezne

Športovec tvoril v minulosti pár s misskou Magdalénou Šebestovou, s ktorou má dcérku Ninu, no vzťah im napokon nevyšiel. Napriek tomu na lásku nezanevrel a keď stretol Dianu, všetko sa v jeho živote zmenilo.

Futbalista teda našiel šťastie po druhýkrát a v roku 2022 svoju vyvolenú požiadal o ruku. „Neviem, či som romantik, keď som požiadal priateľku o ruku, tak mala ruky od strúhanky, lebo akurát v nedeľu klepala rezne,“ smial sa v dokrútke Let's Dance Ján Ďurica.

Päťročnica

„Päť rokov spolu a vytvorili sme si krásnu rodinku. Milujem ťa,“ adresoval Ján Ďurica krásne slová Diane, s ktorou od apríla tohto roka vychovávajú spoločného potomka - chlapčeka.