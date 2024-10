Nechcela slávu ani veľké peniaze. Hviezda z Flashdance akoby zastavila čas, každým dňom vyzerá lepšie

Vyrastala v Chicagua a jej mama bola učiteľkou na základnej škole. Otec zomrel, keď mala len deväť rokov a ona patrila medzi deti, ktoré mali neustále strčený nos v knihách. Preto nie je celkom jasné, ako sa Jennifer Beals vôbec dostala k hlavnej úlohe v kultovom muzikáli Flashdance. V čase natáčania mala len 18 rokov, študovala americkú literatúru a povedzme, že herectvo nebolo pevnou súčasťou jej plánov.

Mnohých prekvapila

„Nepotrebovala som mať vplyv. Chcela som len radosť. Bodka. Povedala som si, že to je zábava, baví ma to a cítim ako pri tom rastiem. Bolo to vzrušujúce a desivé zároveň,“ opisuje pre The Guardian herečka, ktorá koncom tohto roka oslávi už 61. narodeniny. Napriek tomu, že muzikál zožal obrovský úspech a stal sa z neho jeden z najznámejších filmov 80. rokov, Jennifer nestratila hlavu a po jeho dokončení sa vrátila rovno na vysokú školu.

Flashdance končí typickým rozprávkovým „happyendom“ a aj keď by sa mohlo zdať, že nejde o realistický film, bol inšpirovaný skutočnosťou. Príbeh je postavený na živote Maureen Marder, ktorá cez deň pracovala na stavbe a po nociach tancovala v torontskom striptízovom klube. Na konkurze Jennifer porazila slávnu Demi Moore aj Leslie Wing a po jej enormnom úspechu sa očakávalo, že bude pokračovať vo svojej úspešnej kariére, no nestalo sa tak.

Zanechala stopu

Keď ju oslovili, aby sa objavila v pokračovaní kultového muzikálu, rázne odmietla. „Nemám záujem zarábať veľké peniaze alebo sa presláviť,“ vyjadrila sa a výsledkom bolo, že ďalšia časť Flashdancu nikdy neuzrela svetlo sveta. Verejnosť si ju však dodnes spája s nebojácnou a pôvabnou zváračkou Alex, ktorá sa každý večer mení na vášnivú tanečníčku a samotná herečka sa dokonca sama podieľala na niektorých špecifických detailoch filmu.

Napríklad nadrozmerná mikina, ktorej výstrih jemne odhaľuje ramená, bola do muzikálu zakomponovaná úplnou náhodou a vôbec to nie je nadčasové dielo kostyméra. Napriek tomu ide podľa portálu Woman´s world o jeden z najznámejších filmových kostýmov vôbec a zvodný top, ktorý nedbalo odhaľuje kúsok kože, v 80. rokoch skopírovalo nespočetné množstvo žien.