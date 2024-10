Bol na hubách, keď ho napadla medvedica. Pánovi Jánovi život zachránila náhoda s prúteným košíkom

O šťastí v nešťastí môže hovoriť 66-ročný Ján. V sobotu ho totiž v lesoch nad obcou Kanianka v Prievidzskom okrese napadol medveď, ktorý mu dohrýzol dolné aj horné končatiny. Ako prezradil pre TV JOJ, život mu zachránila náhoda a prútený košík.

Zázračný košík

„Bol to zlomok. Ja som išiel z briežka, ona vybehla s dvoma mladými a hneď ma napadla,“ opisuje stret s medvedicou pán Ján, ktorý ju nešťastne vyrušil pri svojej pravidelnej prechádzke za hubami. Práve tento, na prvý pohľad nepodstatný detail, mu počas dramatického stretu s agresívnym zvieraťom zachránil život.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/100046975912759/videos/842109191467443/

Ako hubár mal totiž na batohu priviazaný košík, ktorý sa mu v momente útoku akoby zázrakom prevrátil na hlavu a ochránil ho. „Ten košík mi odhryzla na krku. By mi zahryzla asi do hlavy,“ poznamenal dôchodca s tým, že útok trval niekoľko sekúnd a potom odbehla. Keď si už myslel, že je po všetkom, medvedica sa vrátila, no on zdvihol palicu a už len odkráčala.

Po vlastných prešiel ešte dva kilometre

Ján sa napriek bolesti dokázal presunúť ďalej, asi dva kilometre, a sám si zavolať pomoc, informovala letecká záchranná služba na sociálnej sieti. Po príchode posádky leteckých záchranárov na miesto útoku vysadili lekárku palubným navijakom priamo k zranenému.

„Má početné tržné rany nad lopatkami na ramenách, na stehne má tiež poranenia asi od pazúrov, ale nezasiahlo to hlbšie štruktúry, v podstate mal obrovské šťastie,“ dodala ošetrujúca lekárka Beáta Bronišová. Doráňaný dôchodca sa však milovaného hubárčenia vzdať neplánuje. „Pôjdem určite," dodáva.