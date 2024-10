Po pôrode nedýchala. Rodičom našťastie kryl chrbát operátor Martin, za hrdinu ale považuje otecka

Rozhodla sa nečakať a do pozoru postavila nielen budúcich rodičov, ktorí so scenárom rýchleho domáceho pôrodu akosi nerátali, ale aj záchranárov. Hoci tí by pre budúcu mamičku spravili prvé aj posledné, vedeli, že to nestihnú. Vďaka operátorovi Martinovi a statočnému oteckovi sa však dráma premenila na ten najšťastnejší deň v ich živote. Tešia sa z vytúženej dcérky.

„Na linku tiesňového volania 155 zavolal manžel budúcej mamičky s tým, že jeho partnerka má kontrakcie a odtiekla jej plodová voda. Volanie z okresu Ilava prijal náš operátor z Krajského operačného strediska v Trenčíne Martin Poštrk, ktorý až do príchodu posádky pomáhal mamičke odrodiť," informuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR na sociálnej sieti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/155SR/posts/pfbid02cGQKcoDEFhJTrFttxydcFQeB1cD1qB3nYx25FHzpuNxoUoJAmYWVB2Cm2wr3sKpKl

Počas telefonátu Martin zostal pokojný a príbuzných upokojoval, pričom ich krok za krokom navigoval, čo majú robiť, aby neprepadli panike.

Napriek tomu sa však situácia skomplikovala – malé dievčatko po narodení nedýchalo. Operátor však nezaváhal a okamžite začal rodičov inštruovať, ako novorodenca oživiť. Po chvíli napätia sa dieťa konečne nadýchlo a všetkým padol kameň zo srdca.

„Chcel by som touto cestou poukázať na profesionálne odvedenú prácu nášho operátora. Obe pacientky boli transportované do nemocnice v poriadku,“ dodal Peter Hudák, vedúci operátor Krajského operačného strediska ZZS SR v Trenčíne s tým, že tento príbeh svedčí o tom, že aj operátori tiesňovej linky musia byť neustále v strehu, pretože nikdy nevedia, aký typ volania prijmú.

K pochvalným slovám na Martinovu adresu sa v komentároch pridala aj široká verejnosť, no on má na vec úplne odlišný pohľad. „Ďakujem, že mám u vás palec hore, ale najviac si zaslúži obdiv otec dieťaťa, ktorý dieťa odrodil a hlavne správne pochopil, čo som od neho požadoval. Veľká vďaka patrí jemu a jeho pomocníkom,“ dodal v komentároch Martin.