VIDEO: Tvrdý pád aj prvé vratké krôčiky. Žirafie mláďatko počkalo na Simonu, tá zachytila unikátne zábery

Na prírastky do širokej rodiny žiráf sú v Safari Parku Dvůr Králové zvyknutí, no pred pár dňami si na konto pripísali aj jeden nezvyčajný, no magický moment. Žirafia mama totiž dovolila prizerať sa kameramanke, ktorá zázrak zaznamenala aj pre širokú verejnosť.

Unikátne zábery

Ako uviedli zástupcovia dvorskej zoo, pôrod trval asi hodinu a mláďa samičky Rothschildovej sa krátko po ňom začalo stavať. „Akonáhle sa žirafa zvládla postaviť na vlastné nohy, začala hľadať matku a čoskoro sa prvýkrát napila. To ukazuje na jej veľkú vitalitu a dobré zdravie,“ uviedli zástupcovia dvorskej zoo s tým, že je teraz stále s matkou v stajni a návštevníci ju uvidia až v roku 2025.

Zaujímavosťou však je, že k pôrodu sa stihla dostať aj kameramanka Simona. „Matka mláďaťa je už veľmi skúsená a pôrod navyše prebiehal v ranných hodinách, takže sme k nemu celkom mimoriadne mohli pustiť aj našu kameramanku. Ľudia vďaka tomu môžu pozorovať príchod mláďaťa žirafy na svet,“ vysvetľuje zoológ Luděk Čulík.

„Krásny zážitok byť pri zrode života. Šťastie, že si malá samička počkala, až dorazím do práce a mohla som ten zázrak zaznamenať," teší sa kameramanka, ktorej sa podarilo natočiť skutočne unikátne zábery.

Tvrdý príchod na svet