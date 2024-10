Z balkóna visí ruka, volala žena. Matúš, Tomáš a Karol zasiahli v poslednej chvíli, zachránili ľudský život

Keď na tiesňovej linke prijali telefonát vystrašenej ženy, ktorá na jednej z ulíc v Prešove vidí z balkóna visieť ľudskú ruku, vedeli, že sa púšťajú do boja s časom. Matúš, Tomáš a Karol však ani na moment nezaváhali a svojou pohotovou reakciou mužovi zachránili život.

„Chýbali sekundy a to najhoršie by sa stalo skutočnosťou. Nebyť všímavosti okoloidúcej a rýchlej reakcii kolegov, život muža by vyhasol,“ konštatovali prešovskí policajti s tým, že Matúš s Tomášom ihneď po oznámení vyrazili na uvedenú adresu.

Pred bytom stretli aj kolegu z kriminalistickej techniky, Karola, ktorý pribehol k bytu ako prvý a snažil sa vykopnúť dvere. „Spoločne sa im to poradilo a k mužovi sa dostali v poslednej chvíli. Spolu s kolegami z HaZZ začali boj o mužov život a podarilo sa. Ošetrujúci lekár uviedol, že sa jednalo o epileptický záchvat a záchrana prišla práve včas,“ dodali s poklonou pre svojich kolegov.