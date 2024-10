Miluje klasiku, ktorú pozná každý. Zuzana Smatanová vyšperkovala recept na skvelé francúzske zemiaky

Miluje klasickú slovenskú kuchyňu, no ak by mala menovať svoje obľúbené jedlá, určite by medzi ne zaradila aj niečo zo zahraničia. „Rozhodne kurací perkelt, francúzske zemiaky, sójové rizoto, polievky, pesto, cestoviny, rukolový šalát, thajská kuchyňa a, samozrejme, sushi,“ zhrnula pre Aktuality speváčka Zuzana Smatanová.

Nešetrí ani klobáskou

Aj keď si netrúfa o sebe hovoriť ako o výbornej kuchárke a recepty radšej veľmi nerozdáva, jeden z nich má natoľko vyšperkovaný, že sa nim nebojí pochváliť. Do svojich obľúbených francúzskych zemiakov pridáva extra veľa syru a nešetrí ani kúskami poctivej klobásky.

„Priznám sa, že nie som najväčší kuchár, ale keď si mám niečo fajn uvariť, tak sú to rozhodne francúzske zemiaky, ktorých recept pozná snáď každý,“ prezradila portálu Diva.sk speváčka.

Francúzske zemiaky podľa Zuzany Smatanovej: