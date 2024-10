Prvý raz na sebe pozoruje jednu známku starnutia. Kristína Tormová je prekvapená, že sa toho nezľakla

Aj ona starne a robí to s prirodzenosťou a jej vlastným humorom. Kristína Tormová sa zdôverila s tým, ako vníma svoju starnúcu kožu, aj to, čo jej na jej tele najviac prekáža.

„Je to také zvláštne, no posledný rok vidím na svojej koži, že starne, prvýkrát zažívam, že je taká iná a tak sa inak správa. Je to zaujímavé pozorovanie. No myslela som si, že sa toho zľaknem, a, naopak, je to sympatické,“ skonštatovala v relácii Close Friends portálu Refresher, kde známi ľudia odpovedajú na najrôznejšie otázky o svojom živote.

Nie je najmladšia, ani najstaršia

„Je jasné, že už nie som najmladšia, ale ani najstaršia a zatiaľ mi môj vek z roka na rok vyhovuje viac a viac a ja sa cítim sama so sebou stále lepšie. Ak opomenieme žlčníkové vyšetrenia, blížiaci sa termín kolonoskopie a iné množiace sa vyšetrenia, intolerancie, prerábky zubov, plíživé straty energie, čudné pukanie v kĺboch…,“ vymenovala pred časom v príspevku na Instagrame. „No ešte že mám stále aj to akné a občasné škôlkárske sople. To ma udržuje v priam dievčenskej forme,“ zasmiala sa úprimne herečka, ktorá len pred pár dňami zverejnila na sieťach nové pekné fotky.

„Alex mi urobila nové fotky. Lebo som sa zase zmenila, lebo starnem,“ napísala k nim. Najviac zo všetkého jej na vlastnom tele prekáža jedno.