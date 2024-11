Chcela mať sladké meno a rýchlo vyrásť. Známa Slovenka dnes rada spomína na časy, keď boli ľudia milší

Keď bola malým dievčatkom, túžila mať meno, ktoré by sa dalo zdrobňovať. Anička, Evička či Tánička, všetky tieto mená podľa nej zneli neskutočne hravo a sladko, no keď niekto chcel milým ekvivalentom osloviť dievča z čiernobielej fotografie, znelo to v jej ušiach akosi pokazene. V puberte si preto vymyslela, že ju kamarátky majú oslovovať Ika. Nikdy sa to však neujalo.

Spoznávate dievčatko z fotografie?