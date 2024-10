Manžel sa smeje, že prežije aj s holým zadkom na ľadovej kryhe. Iveta Malachovská sa riadi svojím krédom

Ak by ste mohli cestovať v čase a mohli by ste zmeniť vo svojom živote čokoľvek, čo by to bolo? Iveta Malachovská na túto náročnú otázku uviedla odpoveď, ktorú mnohí nečakali. Obľúbenej moderátorke ľudia v komentároch ďakujú, že sa nikdy na nič nehrá a je vždy úprimná a že aj v ťažkých časoch, ktoré prežíva popri manželovej vážnej diagnóze, nestráca radosť zo života.

Manžel hovorí, že je iná káva

Keď sa ľudia obzrú späť, často im napadne, že to či ono by vo svojom živote urobili inak. Iveta Malachovská to ale tak nevidí. „Asi by som nezmenila nič. Dobre som sa vydala, správneho chlapa som si zobrala. V pravý čas som mala dieťa, stále som rovnaká v tom, že sa snažím ľuďom hovoriť pravdu, nepretvarovať sa a byť taká, aká som v živote, tak aj pred televíznou kamerou,“ povedala pre STVR pred natáčaním vedomostnej relácie Čo ja viem.

Obľúbená moderátorka pritom nezažila jednoduché detstvo a napriek tomu o nej priatelia hovoria, že je ako továreň na radosť. Jej manžel Martin zase s láskou hovorí, že je „iná káva“.

„Zvyknem hovoriť, že Iveta prežije aj s holým zadkom na ľadovej kryhe. Ona by sebavedomie mohla rozdávať na všetky strany,“ smial sa kedysi pre Korzár operný spevák, ktorý obdivuje manželkin optimizmus aj teraz, keď už niekoľko rokov bojuje so sklerózou multiplex. Statočná moderátorka vie každý deň nájsť v sebe silu a byť mu oporou a jej recept na šťastie pritom nie je komplikovaný.

Heslo na každý deň