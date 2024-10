V jeden moment pochopila, prečo musí variť zdravo. Tvarohové guľky od missky si vychutnáte bez výčitiek

V minulosti svoje problémy s váhou riešila hladovkou, no keď jej telo dalo stopku a jej synovi diagnostikovali leukémiu, všetko sa zmenilo. Modelka a bývalá vicemiss Mirka Luberdová si vtedy uvedomila, že jediná cesta, ktorou dokáže svojmu synovi pomôcť, je zdravá strava. Ostatné už bolo v rukách lekárov.

Nič si nezakazuje

„Aj keď by som rada zmenila, aby môj synček nemusel prejsť onkologickými ochoreniami, som vďačná za to, že mi to dalo iný uhol pohľadu na telo a stravu,“ vysvetľuje portálu Cvičte.sk modelka, ktorá sa prestala zaujímať o to, či sa bude páčiť iným ľuďom a výživu chcela využiť na to, aby bola čo najzdravšia.

Celý proces si vyžiadal trocha času, no aj tak si rýchlo uvedomila, že svoje telo môže naozaj počúvať a dôverovať mu. „Nemusím nič zakazovať a môžem skúšať nové a nové recepty z čo najzákladnejších surovín,“ vysvetľuje Mirka, ktorej cestu na sociálnych sieťach sleduje dodnes množstvo ľudí.

Neraz na ne totiž zavesí inšpiratívny recept, ktorý je často chutný a možno aj sladký, no hlavne zdravý. Napríklad jej tvarohové guľky v spojení so špaldovou krupicou chutia oveľa zaujímavejšie a navyše majú v sebe aj viac vlákniny. Pri výbere tvarohu však treba spozornieť. Ak použijete nízkotučný, guľky sa budú rozpadávať.

Tvarohové guľky podľa Mirky Luberdovej: