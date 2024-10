Naša obľúbená herečka sa v tajnosti stala štvornásobnou mamou. Dvojičkám dali s manželom netradičné mená

Je nielen obľúbenou slovenskou herečkou a speváčkou, ale najmä milujúcou manželkou a mamou. Ešte v júni tohto roka sa na verejnosť dostala informácia, že Dominika Moravková Zeleníková pod srdcom nosí tretie bábätko. Ako teraz ale priznala pre TopStar, na začiatku septembra priviedla na svet dvojičky. S manželom Jánom dali chlapčekom nezvyčajné mená.

Krehké obdobie

„S chlapcami sme už pár týždňov na svete alebo teda oni sú už pár týždňov na svete. Nechávala som si to pre seba, pretože je to veľmi krehké obdobie a táto fáza je pre mňa veľmi vzácna,“ prezradila pred kamerou Dominika, ktorá má osemročnú dcérku Améliu a štvorročného syna Damiána Huga, ktorého porodila za asistencie babice priamo doma. Pre pôrod dvojčiat si napokon zvolila pôrodnicu u našich západných susedov.

„Vybrala som si nemocnicu v Čechách, pretože spĺňala nejaké moje kritériá, ktoré som mala. Mám z toho pekný zážitok a veľmi príjemných ľudí som mala okolo seba,“ povedala Dominika, ktorá sa pred pôrodom snažila zažiť ešte vzácny čas počas predpôrodného rituálu so svojou dcérkou Améliou a svojou maminou.

Netradičné mená

„Poďakovať svojej mame, povedať jej to, čo často nemám priestor povedať. Vyjadriť vďaku a lásku a objať ju pred svojou dcérou, na to si často tiež nedávam priestor... z mnohých dôvodov. Ale je aj mnoho dôvodov, prečo to teraz urobiť. Minimálne ten, že to zbližuje naše srdcia, sceľuje naše trhlinky a napĺňa láskou veľké prázdno, ktoré nik iný pred nami podobne nenaplnil,“ uviedla na sociálnych sieťach, kde pridala aj veľmi silné fotografie zachytávajúce moment predpôrodného rituálu.

Herečka pre TopStar priznala, že keď jej oznámili, že čaká dvojičky, tešila sa, no prišli aj obavy. „Ako dlhšie s tým pocitom, že vám prídu ďalšie dve bytosti do života, žijete, tak prichádza všeličo. Prichádza radosť, aj nejaké obavy. Štyri deti, to budeme potrebovať väčšie auto, väčšie bývanie, a tak. Zatiaľ nemáme ani väčšie auto, ani väčšie bývanie a zvládame to,“ povedala spokojná štvornásobná mama, ktorá dala dvojčatám netradičné mená – Arun a Viam.