Na tieto štyri čísla si spomeňte vždy, keď dostanete výplatu. Podľa odborníka ľudia nemyslia na jednu vec

V dobe rýchlo rastúcich cien a nákladov na život rozhodne nie je jednoduché sporiť, nie to ešte zbohatnúť. Ramit Sethi, autor knihy „Naučím ťa byť bohatý“ sa podelil o štyri čísla, ktoré by ste mali mať na pamäti vždy, keď do rúk dostanete svoju výplatu. Ľudia podľa jeho slov často zabúdajú na tú najpodstatnejšiu vec.

Rozprávate sa o financiách s partnerom?

„Ako míňate peniaze? Väčšina ľudí to robí bez toho, aby o tom premýšľali. Niet divu, že toľko ľudí je zadlžených bez úspor alebo dôchodkových investícií," hodnotí sa na úvod odborník na financie a tvrdí, že existuje aj lepší spôsob, ako míňať. „Hovorím tomu vedomé míňanie," dopĺňa s tým, že úplne prvým krokom k úspechu je diskutovať o financiách aj s partnerom.

„Ak sa nechcete rozprávať o peniazoch vo vašom vzťahu, máte problém,“ poznamenal v podcaste The Diary Of A CEO a upozornil na jednu z najpodstatnejších chýb, s ktorou bojuje množstvo spoločných domácností. Dvaja totiž dokážu viac. „Ak som vo vzťahu a mne a môjmu partnerovi sa podarilo ušetriť 50-tisíc, aké je lepšie využitie týchto 50-tisíc na dosiahnutie finančného výnosu?" uvádza príklad, ktorý môže všetko zmeniť.

Štyri dôležité čísla