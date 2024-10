Túžila po dieťaťku a všetky úspory dala na umelé oplodnenie. Synček s Downovým syndrómom zmenil jej svet

Keď Američanka Michele oslávila svoje 40. narodeniny, rozhodla sa vziať osud do vlastných rúk. Cítila, že túži po dieťatku, ale nedokázala viac čakať na pána pravého. „Vždy som sa chcela vydať a dúfala som, že sa stanem mamou. Jednoducho mi to nevyšlo,“ hovorila Michele pre Daily Mail. Každé narodeniny, ktoré slávi v januári, si hovorila, že toto bude ten rok, keď stretne otca svojich detí.

Svoje 40. narodeniny strávila s priateľmi na Kostarike a tam im povedala o svojom každoročnom želaní. „Rozprávala som, ako rada by som sa stala mamou, ale bojím sa, že mi to už nevyjde,“ spomína. Jedna z priateliek jej vtedy dala chrobáka do hlavy – veď dieťa môžeš mať aj sama. Po návrate z dovolenky sa pustila do hľadania informácií.

90% pravdepodobnosť

Svoje úspory sa rozhodla vložiť do jedinej šance od jediného darcu spermií. „Lekári mi povedali, že je nepravdepodobné, že by sa to podarilo na prvýkrát a že by som si mala kúpiť viac,“ priznala, na viac ale nemala peniaze. Podarilo sa. Pocit šťastia bol neopísateľný, genetické vyšetrenia však o pár týždňov na to ukázali, že je 90% pravdepodobnosť, že dieťatko bude mať Downov syndróm.

„Plakala som. Zničilo ma to, ale vedela som, že to dieťa budem mať. Nemala som žiadne skúsenosti s Downovým syndrómom, tak som zvyšok tehotenstva venovala zháňaniu informácií,“ hovorí Michele.

Nič neľutuje