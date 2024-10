Na lepšie ráno stačí podľa odborníkov dodržiavať šesť rituálov. Posledný nevedomky robia mnohí z nás

Na začiatok dňa by sme mali poriadne dbať.

„Čo si vstal z postele ľavou nohou?“ Ak ste niekedy prišli niekam zle naladení, túto otázku iste verne poznáte. Dobrý štart do nového dňa je pritom aj podľa vedcov nesmierne dôležitý. Napomôže vám nielen k vyššej produktivite, ale aj k optimistickejšej nálade. Podľa renomovaných fitness trénerov pritom stačí dodržať šesť jednoduchých rituálov.

6. Neponáhľajte sa

Poznáte to. Vstanete neskôr, ako ste chceli či plánovali, a okamžite nastupuje stres, lebo nestíhate. Jeden z najhorších začiatkov dňa. Pritom si stačí nastaviť budík o 15 minút skôr a budete mať oveľa pokojnejšie ráno a v tomto duchu sa potom ponesie aj celý váš deň. „Pokojné prebudenie môže nastaviť tón pre celý deň. Dajte si čas na pretiahnutie a hlboké nádychy,“ hovorí pre portál Idnes.cz fitness tréner Matěj Ptáček.

Foto: Freepik.com, Racool_studio

5. Dajte si vodu

Každé ráno si doprajte pohár vody, napríklad s citrónom alebo aj s kúskom mäty či uhorky. Po noci sa totiž potrebuje organizmus hydratovať, aby naše orgány správne fungovali. Pohár vody vám navyše naštartuje metabolizmus a taktiež čistí telo od škodlivých toxínov.

Foto: Freepik.com, freepik

4. Cvičte v rytme

Asi nemusíme pripomínať, že by ste do zoznamu vašich každodenných aktivít mali zaradiť aj cvičenie alebo strečing. Rôzne výskumy navyše tvrdia, že pohyb je lepšie vykonávať ráno ako večer. Aj keď je to, samozrejme, individuálne. „Pokojne môžete cvičiť aj o siedmej až ôsmej večer, keď pôjdete spať až o polnoci,“ radí fitness tréner Maroš Molnár. Fyzická aktivita v akomkoľvek čase vám dodá energiu a zlepší náladu.