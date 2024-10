Chodil od krčmy ku krčme, kým ho neprijali. Chlapec roky čakal na moment, kedy mu do uší dorastie aj hlava

So životopisom v ruke sa vybral do zahraničia, no netušil, že ako herec sa tam neuplatní.

Keď bol malý, odstávajúce uši mu nikdy neprekážali a to ani v momentoch, keď sa mu ostatné deti smiali. Prezývali ho Dumbo, no on dnes so smiechom hovorí, že mu do uší rýchlo dorástla aj hlava. Mal len 15 rokov, keď rodičom začal píliť uši s tým, že chce tetovanie, ale v tom čase to nepripadalo do úvahy. Po dvoch rokoch ustavičného prosíkania však otec povolil a svojho syna zobral do salónu, kde si nechal vytetovať nápis „divadlo“.

Viete, o koho ide?