Randil s Magálovou, vzal si najlepšiu mamičku. Emil Horváth je 53 rokov s Vierkou, ktorá mu veľa obetovala

Počas celého jeho štúdia slávny otec ani mama nevideli ani jedno jeho predstavenie. Až na jeden Štedrý deň sa celá rodina prišla pozrieť na hru Drotár a večer v kuchyni si Emil Horváth mladší od otca vypočul verdikt. „No... Tak asi z teba niečo bude,“ povedal synovi, z ktorého sa stala herecká hviezda, ktorú teraz televízia STVR uviedla do siene slávy. V slávnostnom programe otvorene priznal, že herectvo mu toho veľa vzalo, no omnoho viac získal. Vďaka svojej profesii spoznal aj svoju celoživotnú partnerku Vierku, ktorá je s ním vyše 53 rokov aj napriek jeho známej výbušnej povahe, ktorú zdedil po cholerickej babičke. Ešte predtým, než si vzal Vierku, ale randil s inou známou herečkou.

Mohol byť primár

Emil Horváth mladší mal len mesiac, keď Andrej Bagar zakladal v Martine profesionálne divadlo a oslovil jeho otca, aby sa stal jedným z jeho prvých hercov. Emil Horváth starší bol na javisku legendou, no veľmi si prial, aby si jeho potomok vybral iné povolanie. Svojho syna od hereckého chlebíka odhováral a mal radosť, keď Emila začali zaujímať úplne iné oblasti.

Hercov syn bol veľmi dobrý v chémii a biológii, tak si na strednej škole podal prihlášku na medicínu. „Aj som dvoch svojich kamarátov pripravil na prijímacie pohovory z chémie a biológie. Dnes sú to primári a riaditelia nemocníc,“ spomínal pre MY Turiec Emil Horváth mladší. Okrem iného nemal extrovertnú povahu, nerád sa predvádzal a nič nenasvedčovalo tomu, že by mal mať herecké ambície. Ako päťročný si síce zahral v Predanej neveste, no nedopadlo to vôbec dobre.

Emil? To nie je možné

V malej scénke mal iba zobrať činky a nič viac. „Ja som bol veľmi scénické dieťa, zahral som tam asi dve či tri predstavenia, dostal som 80 korún, ale pruh takisto. Takže ma operovali,“ zasmial sa teraz v rozhovore pre Topky Emil Horváth mladší, ktorý by nakoniec možno aj bol lekárom, keby ho raz nenaštartovala jeho slovenčinárka. Keď mali v triede recitovať, pochválila jedného zo spolužiakov, že mu to ide dobre, na čo si Emil nedal servítku pred ústa a povedal, že to bolo strašné.

„Ona chuderka očervenela a povedala, že je ľahké kritizovať, ale ťažšie to dokázať,“ spomínal na deň, keď sa naučil recitovať 35-stranovú knihu básní a vtedy pochopil, že v ňom môže byť nejaký talent. Keď ho nakoniec prijali na herectvo, otcovi kolegovia reagovali rovnako: „Emil? To nie je možné.“ Nešlo im do hlavy, ako taký introvertný chlapec, za ktorého často rozprávala jeho sestra ako hovorkyňa, môže fungovať na javisku.

Študentská láska

Emil Horváth sa na Vysokej škole múzických umení dostal do tej najzvláštnejšej triedy. V ich ročníku bol iba on, Milan Kňažko, jedna Maďarka a jeho budúca manželka Vierka Richterová. Celé štúdium sa len kamarátili a sympatie ako študent pocítil k inej hereckej kolegyni - Kamile Magálovej.