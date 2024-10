Z manažérky v korporáte je vydatá farárka. Pri obrade Martiny a Andrey plakali aj drsní chlapi

„Nechali sme cirkev skostnatieť, pritom Ježiš bol rebel,“ hovorí otvorene Martina Viktorie Kopecká. Žena, ktorá kedysi pracovala ako manažérka vo veľkom korporáte, je dnes najznámejšou farárkou Cirkvi československej husitskej. Ľudia ju obdivujú nielen pre jej ľudskosť, ale aj pre to, že sa rozhodla nežiť v klamstve. V úprimnej knihe ako 37-ročná priznala, že žije so ženou, hoci mala veľké obavy z toho, čo povedia jej nadriadení a najmä farníci.

Žiadne volanie z nebies

Vyrastala v rodine ateistov, niekoľko rokov pracovala v korporátnom prostredí a napriek tomu sa z nej stala farárka. Martina sa smeje, že to nebolo žiadne volanie z nebies. „Bola to v podstate náhoda,“ priznala pre Denník N. Keď jedného dňa zistila, že honba za lepšou pozíciou a peniazmi vo veľkej korporátnej firme jej nestačí, povedala si, že by vo voľnom čase mohla vyštudovať.

„Aby som mala aspoň nejaký titul. Vôbec som nemala vzletné ideály meniť svet k lepšiemu. Bolo to vlastne sebecké prianie,“ povedala otvorene Martina, ktorá mala na výber študovať učiteľstvo pre materské školy, históriu, chémiu alebo teológiu. Keďže mala na gymnáziu latinčinu, vybrala si husitskú teologickú fakultu. Potešilo ju, že tam neboli žiadne prijímacie skúšky, lebo ak by boli, priznáva, že by ju pravdepodobne nikdy nevzali.

Adam, Eva a Ježiško

O kresťanstve podľa jej slov dovtedy nevedela takmer nič, poznala len príbeh Adama a Evy a vedela, že na Vianoce sa narodil Ježiško. „Tam to skončilo,“ hovorila. Jej rodičia dúfali, že ju štúdium teológie časom prejde, chceli z nej mať radšej právničku alebo ekonómku. Martinu ale teológia začala baviť a pohltila ju to natoľko, až úplne zmenila svoj život.

Rodičia ju nakoniec podporili, boli na jej krste a stáli pri nej aj vtedy, keď popri teológii začala študovať aj psychológiu a špeciálnu pedagogiku, aby vedela niečo o duši a psychike. Zatiaľ čo na rodinu sa mohla spoľahnúť, v práci nechápali, prečo si chce kaziť život, keď to už vo firemnom rebríčku niekde dotiahla. Martina však počas praxe na teologickej fakulte pochopila, že nechce mať len titul, ale že sa túži stať farárkou. A nestala sa len hocijakou farárkou, ale tou najznámejšou v Českej republike.

Priznanie v knihe

Mnohým veriacim sa páči, že nepôsobí dojmom prísneho kňaza odtrhnutého od reality všedného ľudského života. Farárku Martinu by možno poznali len veriaci ľudia, keby sa nechtiac nestala súčasťou bulvárneho sveta. Jedného dňa totiž dostala ponuku tancovať v televíznej šou StarDance a po tom, čo jej biskup účasť schválil, sa stala hviezdou. Obľúbená farárka československej husitskej cirkvi prekvapila ešte viac v roku 2023, keď v knihe „Zpověď farářky“ urobila coming out. „Žijem so ženou,“ zverila sa.