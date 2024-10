Keď ju opustil násilný manžel, plakala a jedla. Statočná Kamila v Extrémnych premenách omladla o 15 rokov

„Začnem od pondelka.“ To je veta, ktorú si Kamila povedala za posledných 18 rokov niekoľkokrát a zakaždým zlyhala. Medzi ľudí chodila čoraz menej a pohľady okolia na seba vôbec nezniesla. „Útechu hľadá v jedle, čím je ho viac, tým lepšie. Z niekedy štíhlej, mladej dievčiny je dnes hora tuku, ktorý už má aj v pľúcach,“ uviedla televízia Markíza v anotácii najnovšej časti Extrémnym premien, šou, ktorú Kamila brala ako poslednú šancu zvrátiť osud.

Plakala a jedla

„Môj život s obezitou, ktorý žijem, by som nenazvala životom, ale nejakým prežívaním,“ povedala otvorene pred kamerami Kamila, ktorá pre svoju hmotnosť 157 kilogramov nechodila do kina ani do kaviarne. Hanba za to, ako vyzerala, ju uväznila vo vlastnom dome a tam sa dokázala upokojiť iba pri jedle. „Nechcem, aby ma takto videli ľudia, ktorí si ma pamätali ako pekné dievča,“ povedala otvorene.

„Je mi to veľmi ľúto, neviem, s čím všetkým ona bojuje,“ priznala Kamilina mama, ktorá mala o dcéru veľký strach. Kamila podľa nej začala priberať v momente, keď sa rozviedla a ostala sama s dvomi synmi. „V tom vzťahu som si zažila alkohol, podvádzal ma, bil ma. Večne bol opitý. Našiel si partnerku, raz sa zbalil a bez akéhokoľvek ospravedlnenia a vysvetlenia odišiel,“ spomínala na ťažké časy. „Ona vtedy len plakala, jedla, plakala a jedla. To trvalo pol roka,“ priznala jej mamina.

Tuk v pľúcach

Strach o Kamilu mali nielen rodičia, ale aj jej synovia. Najväčší varovný signál pre ňu nastal, keď jej lekárka jedného dňa oznámila, že má tuk aj v pľúcach. „Preboha živého, ty si už masa tuku a ak to nezmeníš, tak si asi veľa nepožiješ,“ povedala si sama sebe. Okrem toho chcela svojmu dlhoročnému partnerovi Jankovi splniť sen, aby sa dočkali spoločného bábätka.

„Keď som ju spoznal, bola to láska na prvé počutie. Zoznámili sme sa cez kamaráta,“ prezradil Janko, ktorý počas ročnej premeny stál pri Kamile. Pod dohľadom Maroša Molnára si siahla na dno svojich síl, obzvlášť vtedy, keď ju počas šou postihla veľká tragédia.