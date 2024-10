Kostra držala kalich, ktorý vyzerá ako Svätý grál. Nečakaný objav pokladu pripomenul Indianu Jonesa

Archeológovia v starovekom meste Petra, nachádzajúcom sa v dnešnom Jordánsku, objavili hrob s 12 telami a množstvom milodarov. Pod známou budovou takzvanej pokladnice bol ukrytý približne 2000 rokov. Jedna z dobre zachovaných kostier navyše držala objekt, ktorý mnohým pripomenul Svätý grál z filmu Indiana Jonesa a posledná krížová výprava. Informujú o tom správy televízie NBC News a portálu Sky News.

Ako z Indiana Jonesa

Vedcom sa podarilo mierne poodhaliť závoj tajomstva starovekého skalného mesta Petra. Povolenie jordánskej vlády im týždeň umožňovalo skúmať budovu pokladnice (al-Chazna), známu napríklad z filmov Indiana Jones a posledná krížová výprava alebo Múmia 2. Pôvodne plánovali zistiť stav pamiatky a jej okolia, georadar však pod podlahou odhalil dutinu.

Narazili však na problém. Mesto Petra je od roku 1985 zapísané do zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO a od roku 2007 je jedným zo siedmich nových divov sveta. Výskumníci z University of St. Andrews (St And), jordánskeho pamiatkového úradu a Amerického výskumného centra (ACOR) preto nemohli kopať priamo nadol skrz podlahu pokladnice, pretože by vzácnu pamiatku poškodili. Do dutiny sa preto prekopali zvonka tunelom hĺbeným ručne.

Dobre zachované kostry

V dutine našli 12 pomerne dobre zachovaných kostier s veľkým množstvom hrobových milodarov. Jedna z nich v ruke zvierala hornú časť keramickej nádoby zrejme ešte spred počiatku nášho letopočtu - tá niektorým pripomenula Svätý grál z filmu Indiana Jones a posledná krížový výprava. Hrobky sa v Petre podarilo nájsť už pred viac než 20 rokmi, poskytli však iba málo informácií, pretože boli vykradnuté. Vedcov preto nález neporušenej hrobky potešil.