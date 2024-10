O jeho odhodlanosti si šepkali aj policajti. Otec po hurikáne hodiny kráčal diaľnicou, aby splnil svoj sľub

Hovorí, že urobil to, čo by urobil každý otec, no jeho odhodlanie dojalo ľudí po celom svete. David Jones sa koncom septembra po hurikáne v Boiling Springs vydal na cestu za svojou dcérou, ktorej sľúbil, že ju v deň jej svadby privedie k oltáru. Namiesto niekoľkohodinovej trasy ho však čakalo dobrodružstvo, ktoré by nezvládol podstúpiť každý.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/ohalek00

Zatarasená cesta

Po siedmich hodinách v aute sa Davidovi konečne podarilo dostať k štátnej hranici, no diaľnica v tom smere bola ďalej uzavretá. Keď videl, že policajti pri nej zastavujú a otáčajú kamióny, vydal sa za nimi a snažil sa im vysvetliť, že potrebuje včas doraziť na dcérinu svadbu. Policajti boli však nekompromisní, mosty nefunkčné a cesta zatarasená.

Davidovi sa nepodarilo prejsť ani bočnými cestičkami, tie boli po hurikáne podmyté a nebezpečné. Boli dve hodiny v noci, jeho dcéra sa o jedenástej vydávala a on bol aj naďalej odhodlaný splniť sľub, ktorý jej dal. „Budem tam a odprevadím ju uličkou,“ spomína si pre magazín People na vetu, ktorú vtedy odhodlane povedal policajnému dôstojníkovi.

Po kolená v blate

Svoj Ford nechal zaparkovaný pri výjazdovej rampe, schmatol batoh s oblekom, bundu, súpravu na holenie a vybral sa pešo na cestu. „Bola tma, žiadne pouličné osvetlenie, nič. Tá devastácia sa nedala opísať, cesty boli podmyté,“ opísal odhodlaný otec, ktorého sa aj na ďalších úsekoch snažili policajti zastaviť a odporúčali mu, aby sa vrátil k autu. On sa však odmietal vzdať.

Okolo tretej hodiny v noci narazil na buldozéry, ktoré z ciest odpratávali nánosy blata a zlomených stromov. Myslel si, že ich bude môcť obísť, no v momente, ako stúpil vedľa cesty, sa mu nohy po kolená zaborili do blata. Našťastie sa mu podarilo pravú nohu z nánosu rýchlo vyslobodiť a po tom, ako z bahna vylovil stratenú topánku, sa plaziac po zemi dostal na vozovku.