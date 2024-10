Nikdy nestála pred oltárom. Dara Rolins prvý raz prehovorila o svadbe, jednoznačne prezradila len jednu vec

Už sú to tri roky, odkedy je Dara Rolins zamilovaná do Pavla Nedvěda. Začiatky vzťahu známej popovej divy a bývalého českého futbalistu pritom neboli jednoduché, keďže cesta do speváčkinho srdca bola pre športovca tak trochu tŕnistá. A musel o ňu zabojovať. Odvtedy však tvoria zohratý pár a zdá sa, že im to klape po všetkých stránkach.

Dara ešte nikdy nebola vydatá. Pred časom v rozhovore pre český denník Blesk prezradila, že s Pavlom svadbu nevylučujú, ale na jednoznačné vyjadrenia zostala skúpa. Istí si môžeme byť len tým, kde by svadba byť nemala.

Bol trpezlivý a nevzdával to

Speváčka sa o Pavlovi dozvedela od spoločnej kamarátky, ktorá jej vždy hovorievala, že futbalista má pre ňu slabosť a že sa mu páči. „Ja som si z toho robila srandu, nebrala som to vážne,“ spomínala Dara pre portál iDnes.cz s tým, že od Pavla dokonca štyri roky dostávala na každé narodeniny kvety a šampanské. Pritom sa vôbec nepoznali.

Kamarátka ju napokon presvedčila, aby s ním išla na kávu. Po káve išli aj na večeru, bavili sa, smiali sa, no aj tak si bola istá, že tam to skončí. Bývalý futbalista to ale nechcel nechať len tak. Začal jej písať a telefonovať a Dara sa pomaly poddávala, aj keď sa bránila. „Pýtal sa ma napríklad, či mám pekný deň a bol trpezlivý. Ja som dva dni neodpísala, ale on to nevzdával,“ prezradila o nesmelých začiatkoch.

Ničomu sa nebránia

Dnes sú spolu už viac ako tri roky a tvoria zohratý pár. Dokonca sa nebránia ani svadbe, aj keď v minulosti speváčka prezradila, že to nie je vec, ktorú by aktuálne riešili. „Ťažko povedať, či svadba bude. Neviem, čo nám ten život ešte prinesie a čím nás prekvapí. My sa nebránime ničomu, ale nemáme to na zozname vecí, ktoré by sme si plnili a odškrtávali. Uvidíme, nechajte sa prekvapiť,“ povedala speváčka pre Blesk.

V prípade, že by sa sobáš uskutočnil, speváčka vie presne, na akom mieste by ho chcela mať. „Keby tá svadba bola, tak v zahraničí,“ dodala umelkyňa, ktorá po päťdesiatke možno vysloví áno svojej osudovej láske. "Keby tá svadba bola, tak v zahraničí, aby to nedopadlo podobne ako v Ríme na klinike, kde mi robili facelifting," dodala rozporuplne.