Pád na dno mal význam. Martin Nikodým pri nečakanom stretnutí spoznal Martinu, ktorú nechce meniť

„Žijem tak, aby som nič nemusel skrývať,“ hovorí Martin Nikodým. Obľúbený moderátor tento rok oslávil 53. narodeniny a počas svojho života už zažil časy, keď si myslel, že sa dotýka neba, no prišli aj momenty, ktoré on sám volá ako „pád na hubu“. Ten najväčší prišiel, paradoxne, v období jeho najväčšej slávy, keď sa mu po rokoch rozpadlo manželstvo. Martin Nikodým bol od istého momentu na výber partnerky opatrný a pred novým vzťahom si dal ultimátum, ktoré sa mu podarilo naplniť až pri Martine. Ich prvé stretnutie bolo vraj úplne nečakané, no tak podľa neho jednoducho funguje osud.

Foto: Instagram - @martinnikodymofficial

Vy tu čo robíte?

Martin Nikodým sa narodil do právnickej rodiny v Bratislave ako najstaršie dieťa. „Mám sestru, ktorá je o štyri roky mladšia a potom mám ešte o 18 rokov mladšiu sestru z druhého pokusu našej mamy o vzťah,“ zasmial sa v podcaste Lužifčák Martin Nikodým, ktorý prežil netradičné detstvo.

Jedna z učiteliek v materskej škôlke si všimla, že sa medzi deťmi veľmi nudí, preto navrhla, aby išiel do školy už ako päťročný. „Na nejakú výnimku ministerstva školstva ma dali o rok skôr do školy, takže som maturoval už ako 17-ročný,“ spomínal Martin, ktorého od detstva najviac zaujímalo najmä divadlo, a tak bolo jasné, kam budú smerovať jeho kroky.

„Sme právnická rodina, netuším, kde sa vo mne vzal talent a túžba po herectve,“ priznal pre Plusku. Keď však ako neplnoletý 16-ročný chlapec prišiel na prijímacie skúšky na Vysokú školu múzických umení (VŠMU), komisia mu povedala, že je primladý. „Vy tu čo robíte?“ spýtali sa ho učitelia. Vyčítali mu, že nevie vyslovovať sykavky a poradili mu, aby na sebe popracoval a prišiel o rok.

Pád na hubu

Niekto z VŠMU si ale všimol, že Martin má talent a dal echo bábkovému divadlu. „Išiel som na konkurz na eléva, prešiel som a rok som hral v bábkovom divadle, čo bola úžasná skúsenosť,“ spomínal Martin Nikodým, ktorý nakoniec odišiel študovať bábkoherectvo do Prahy. „Nastúpil som tam v septembri roku 1989 a bolo to jedno z najkrajších období môjho života,“ spomínal na revolučné časy, keď však musel kvôli mononukleóze na rok prerušiť štúdia a odísť domov.

Počas leta si v Bratislave vybavil brigádu v rádiu a vtedy si uvedomil, že moderovanie ho baví viac ako herectvo. Školu nakoniec dokončil v Bratislave a do jeho života prichádzal jeden veľký úspech za druhým. Netušil, že o pár rokov ho bude čakať obdobie, ktoré on sám neskôr nazval ako „pád na hubu“.