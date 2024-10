Deti spoznáva, ale spomienky na ňu blednú. Demi Moore aj tak navštevuje Brucea Willisa každý týždeň

„Už nám ho neukazujte, zle sa na neho pozerá,“ píšu niektorí fanúšikovia pod fotografie Brucea Willisa, ktorý už niekoľko rokov žije s frontotemporálnou demenciou (FTP). Hercova najbližšia rodina ale nechce o jeho chorobe mlčať a chcú so svetom zdieľať ťažkú cestu, ktorou si prechádzajú aj iné rodiny s podobnou diagnózou. Najnovšie sa k Bruceovmu stavu vyjadrila jeho bývalá manželka Demi Moore, ktorá síce s hercom nežije už vyše 20 rokov, no ako kamarátka ho nikdy neopustila a každý týždeň ho navštevuje ešte aj teraz, keď Bruce pre chorobu prestáva byť sám sebou.

Hrdá na ich rozvod

Keď legendárnemu hercovi lekári pred dvoma rokmi diagnostikovali afáziu (stratu schopnosti komunikovať, pozn. red.), celá jeho rodina sa spojila, aby mu bola oporou. Pri hercovi stojí nielen jeho manželka Emma, ale aj jeho päť detí a bývalá manželka Demi Moore, s ktorou si kedysi vyslúžili prezývku „najšťastnejší rozvedený pár v Hollywoode“.

„Je to trochu smiešne, ale som veľmi hrdá na náš rozvod. Bruce sa zo začiatku bál, že by sme si rozchod komplikovali výčitkami či zákazom kontaktu s deťmi. Nič také sme ani jeden z nás nespravili,“ vysvetlila po rozvode Demi Moore. So svojím bývalým manželom oslavovala pravidelne narodeniny, sviatky a počas pandémie spolu ako rodina strávili aj štyri týždne v karanténe. Obaja herci si uvedomili, že voči svojim trom deťom majú celoživotný záväzok a preto sa rozhodli zostať dobrými priateľmi.

Spomienky blednú

Demi pri ňom stála aj v momente, keď mu diagnostikovali frontotemporálnu demenciu, ktorá ovplyvňuje správanie, osobnosť, jazyk aj pohyb. Herečka vtedy povedala Bruceovej súčasnej manželke Emme, že je pripravená byť pri nich 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Podľa zdrojov blízkych rodine Bruce stráca schopnosť hovoriť, čítať a často nespoznáva ani svojich najbližších vrátane Demi Moore, ktorú stretol pred 37 rokmi.