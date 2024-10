Umierajúcej kamarátke sľúbila, že na seba dá pozor. Kristína Tormová má pre ľudí dôležitý odkaz o prevencii

Dávajte si na seba pozor, ste to najcennejšie, čo máte, pripomína.

O prevencii počúvame stále a z každej strany. To, či jej venujeme dostatok pozornosti, to je už druhá vec. Mnohí túto tému ešte stále považujú za veľké tabu a ak sa má týkať vyšetrení aj konečník, nehovorí sa o tom takmer vôbec. Kristína Tormová sa však rozhodla, že o dôležitých veciach už nebude mlčať. Sľúbila to svojej zomierajúcej kamarátke.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/HansMartinPaul

Proces, ktorý stojí za to

„Komu sa hnusí, nech nečíta! Bude to hadiciach a prevencii, ktorá môže zachrániť život. Lebo včasná diagnostika je lajf,“ píše Kristína na sociálnej sieti v príspevku o kolonoskopii. Napriek tomu, že toto vyšetrenie nemá povesť niečoho príjemného, ide o dôležitú vec. Dajú sa vďaka nemu nájsť a odstrániť polypy v hrubom čreve, vyrieši tráviace problémy a hlavne včas odhalí rakovinu.

„Dôležité je ísť. Ja som to sľúbila mojej umierajúcej kamarátke Katke. Riešiť gastro veci. Nuž a vyplatilo sa, ona odišla, lebo podcenila a ja gastrujem,“ vysvetľuje známa dramaturgička a herečka, ktorá má aj napriek nepríjemným asociáciám s týmto vyšetrením dobrú skúsenosť. Ostatných upozorňuje, že ak aj majú pocit, že kolonoskopiu nemusia podstúpiť, kým vôbec dostanú termín, takmer určite ju už potrebovať budú.

Dovolila si byť slabá

Postup síce môže niektorým prísť príliš zdĺhavý, no oplatí sa ho absolvovať. Nejeden raz totiž zachránil život. „Najprv praktický lekár, potom gastro. Po debate, že kolono bude potrebné sa niekam objednáte a dlho čakáte. Ak lekár alebo lekárka rozhodnú o vyšetrení v celkovej anestéze, obeháte predoperačné vyšetrenia,“ opisuje a dodáva, že po týždňovej diéte a dni preháňania príde hospitalizácia, anestéza, prebudenie a zákrok je hotový.