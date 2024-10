Na 54. narodeniny dostala od Paľa jedinečnú kyticu. Daniela Peštová vie, že jeden sľub mu dať nemôže

„Včera bol deň krásny ako obrázok,“ napísala na sociálne siete Daniela Peštová, ktorá 14. októbra oslávila 54. narodeniny, hoci jej veku mnohí fanúšikovia nechcú uveriť. To najkrajšie vyznanie modelke venoval jej dlhoročný partner Paľo Habera, ktorý jej daroval aj kyticu, pri ktorej sa Daniela nezdržala vtipnej poznámky. Na svojej partnerke si obľúbený spevák váži najmä to, že sa na nič nehrá a že je prirodzene krásna zvnútra aj zvonku.

Vrásky nebolia

Jedna z najúspešnejších českých modeliek sa narodila v Tepliciach a do sveta módy sa presadila po víťazstve v modelingovej súťaži, čo jej umožnilo presťahovať sa do Paríža a začať spoluprácu s agentúrou Madison Modeling Agency. Na vrchol v módnej brandži sa dostala po tom, ako sa presťahovala do New Yorku. Pózovala pre titulnú stranu časopisu Sports Illustrated, objavila sa aj na titulkách časopisov GQ, Marie Claire, Cosmopolitan, Glamour a Elle.

Daniela Peštová sa ešte aj dnes živí svojou krásou, no hrdo hovorí, že starnutia sa nebojí. „Vrásky nebolia, hovorievala moja babička. Tak prečo sa ich tak bojíme? Sú znakom osobného rastu, našej životnej cesty, ktorou sme prešli. So všetkým, čo k nej patrí. S tým dobrým aj zlým,“ zamyslela sa nedávno na sociálnych sieťach.

Radšej nedokonale, ale jedinečne

„Nemám v pláne sa za vrásky hanbiť. Nechcem mať pocit, že s nimi musím niečo radikálne urobiť, nechcem sa ich zbaviť. To, čo si želám, je, aby sme sa ich naučili oslavovať. Pretože starnutie je dar, ktorý sa nie každému pošťastí,“ snaží sa na pribúdajúce roky pozerať optimistickým pohľadom. Obľúbená modelka nie je zástankyňou radikálnych kozmetických úprav a akékoľvek chirurgické zásahy odmieta.

„Zatiaľ je pre mňa prirodzené byť prirodzená. Nechať sa rezať a uspávať z nejakej frivolnosti mi pripadá nefér voči môjmu telu. A asi som snob v tom zmysle, že nechcem vyzerať ako každý, kto tieto zákroky podstupuje. Radšej nedokonale, ale jedinečne. To je môj snobizmus a istá forma rebélie,“ dodala Daniela, ktorá na 54. narodeniny dostala od fanúšikov krásne gratulácie a od svojho partnera a synov nádherné kytice.

Reči o manželstve

Synovi Yannickovi a Paulovi Henrymu sa poďakovala, no pri Paľovej kytici si neodpustila vtipnú poznámku.