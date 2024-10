VIDEO: Dobrý večer, Slovensko, my sme Take That. Legendárna kapela roztancovala Bratislavu

Slovenská metropola si v utorok večer (15. 10.) zapísala do hudobnej kroniky ďalšie svetové meno. V rámci This Life On Tour sa predstavila anglická skupina Take That. Pôvodne päťčlenná, dnes trojčlenná zostava Gary Barlow, Mark Owen a Howard Donald zažila časy najväčšej slávy v 90. rokoch.

Mark Owen, Gary Barlow a Howard Donald. Foto: TASR

Najväčšie hity

Do bratislavského playlistu zaradili 19 piesní, všetko známe songy. V TOP 40 britskej hitparády bodovalo 27 piesní, z nich dvanásť sa dostalo na prvé miesto a desať z nich zaznelo v utorok aj z pódia, čo predstavovalo viac než polovicu koncertu.

Trojica fešákov sú dnes už päťdesiatnici, šarm a elegancia im však stále nechýba, čo ocenili aj ich bratislavské fanúšičky, ktoré s nimi vyrastali a v hľadisku mali jednoznačnú prevahu. Koncert začali hitom Greatest Day z piateho albumu The Circus, vydaného v decembri 2008, druhou bola skladba Giants z ôsmeho albumu Wonderland, ktorý vyšiel v marci 2017.

Dobrý večer, Slovensko

Po nej pozdravil arénu Howard Donald so slovami ‚dobrý večer Slovensko, my sme Take That', čo malo veľkú odozvu. Ako ďalšie odohrali hity Everything Changes, Shine, A Million Love Songs, I Found Heaven, Pray, cover hitu How Deep Is Your Love od skupiny Bee Gees, Patience.

Gary Barlow a Howard Donald. Foto: TASR

Trojica roztočila elegantnú anglickú šou, pri ktorej striedali kostýmy, tancovali a hlavne výborne spievali a zabávali publikum. To platilo aj pri ďalších piesňach The Flood, Get Ready for It, pričom pri skladbe Windows prišli so slovenskou zástavou a tričkom so slovenským znakom.