Jan napriek zákazu fotil bežný život v Severnej Kórei: Pochopil som, prečo na fotkách nemohli byť emócie

Priniesť si fotografie z najstráženejšej krajiny svet sa podarí málokomu. Ešte náročnejšie je navštíviť Severnú Kóreu niekoľkokrát za život a vždy tam nafotiť reálne zábery chudoby a biedy, ktoré berú dych a otvárajú oči. To sa podarilo českému fotoreportérovi Janovi Šibíkovi, ktorý v Severnej Kórei urobil fotografie, ktoré by kontrolou miestnych orgánov nikdy neprešli.

Videl škaredé veci

Fotografoval pád komunizmu v Európe, Nežnú revolúciu v Československu aj krvavý zánik režimu rumunského diktátora Ceaušescua. Ako reportér sa stal svedkom masakru v Sierra Leone, hladomoru v Sudáne aj Somálsku, dokumentoval exodus irackých Kurdov do Iránu, zaznamenal vojny v Afganistane, na Balkáne, Juhoafrickej republike aj genocídu v Rwande. Jan Šibík je so svojím fotoaparátom v ruke legendou, hoci sám hovorí, že nemá veľký talent. Nikdy však nemal strach pustiť sa do čohokoľvek.

„Človek vidí naozaj škaredé veci, ale naproti tomu idú aj pozitívne veci. Vidíte tie situácie a tie krajiny, v ktorých ľudia nemajú čas na pretvárku. Za krátku chvíľu sa dokážete dostať do hĺbky,“ popísal v rozhovore s Petrom Horkým Jan Šibík, ktorý najnovšie vystavuje svoje fotografie zo Severnej Kórey. V krajine, kde trest smrti môže človek pre vágne napísaný trestný zákonník dostať prakticky za čokoľvek, bol za 14 rokov celkom trikrát. Za ten čas stihol nafotiť ojedinelé svedectvo – zachytil nielen bizarné rituály, ale aj skutočný život, ktorý zostáva bežne pred zahraničnými návštevníkmi veľmi dobre ukrytý.

Žiaden smiech na fotkách

Na otázku, ako sa dá vôbec fotiť v Severnej Kórei, odpovedá Jan Šibík otvorene: „Blbo a hlavne to, čo nechcú ukázať.“ Prvýkrát sa do najneslobodnejšej krajiny sveta dostal v roku 2005 s českou vládnou delegáciou a tým sa mu splnil jeden z najväčších snov. „Vždy si niečo predstavuješ, ale sny sú potom farebnejšie ako realita. Tu to bolo opačne. Realita preskočila tie najšialenejšie sny,“ priznal pre Forum 24. Fotografovať v Severnej Kórei sa nikdy prakticky nesmie. Každý krok sledujú sprievodcovia, ktorí sú zároveň tajnými policajtmi a dávajú pozor na to, aby zahraniční turisti videli len to, čo chce režim naozaj ukázať.

„Ale aj to, čo nám súdruhovia ponúkli, stálo za to. Tak napríklad rozkázali zastaviť pri ryžovom poli a proti nám z ničoho nič vyšiel sprievod poľnohospodárov s zástavami a so spevom na perách. Bolo desať stupňov nad nulou, rozjasaný dav sadil ryžu, umývali si ruky v príšerne studenej vode a pritom spievali. Na moju otázku, ako dlho spievajú, mi bolo povedané, že spievajú celých osem hodín pracovného času,“ spomínal Jan Šibík. Veľký zážitok mal aj z Paláca detí, kde sa zhruba päťtisíc detí učí hrať na hudobné nástroje, kresliť alebo šiť. Deti mohol odfotiť, ale nemohli sa na fotkách smiať. Pripadal si preto ako v Orwellovom románe.