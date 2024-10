Bez mince v mrazničke z domu neodchádzajte. Obyčajný trik vám môže ušetriť kopu nepríjemných starostí

Po príchode z dovolenky sa môže stať, že vás doma bude čakať nepríjemné prekvapenie. Či už je to neporiadok, ktorý tam v zhone pred odchodom musel ostať, nevyhodené smeti, špinavá bielizeň alebo prázdna chladnička, všetky tieto veci sa dajú rýchlo vyriešiť. Niečo iné a horšie sa však počas vašej neprítomnosti mohli stať úplne nepozorovane a občas je na to ťažké prísť.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/user18526052

Vyhnete sa chorobám

Ak napríklad vypadol prúd, no po pár dňoch elektrina znova naskočila, na zmrazenom jedle v mrazničke si to všimnete neskoro. Tejto situácii sa síce dá jednoducho predísť, no pripraviť sa na to treba už pred odchodom z domu. Stačí na to dostatočne hlboký pohár a zopár centov.

Pokiaľ je chladnička s mrazničkou dlho bez prúdu, jedlo v nej sa prirodzene pokazí. Konzumácia takýchto potravín môže mať za následok rôzne tráviace ťažkosti či iné choroby a naozaj sa to neoplatí riskovať. Ak teda z domu na dlhší čas odchádzate, je dobré v menšom pohári nechať zamrznúť trocha vody a na ľad položiť mincu.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Postačí len ľad?

Ak po príchode domov budú peniaze stále položené navrchu, viete, že mraznička bola celý čas funkčná. V prípade, že by došlo k výpadku prúdu, ľad by sa roztopil a minca by buď spadla na okraj, alebo klesla na úplné dno pohára. Táto metóda má však aj svojich odporcov.