S bratom mali rovnaké oči, ale nič viac. Ivan Kočner svoju Zuzku chytil za ruku a už nepustil

„Oči rovnaké, ale pohľad iný. Je zjavné, že je to úplne iný človek,“ prehlásila v rozhovore Zlatica Kušnírová, keď ju spolu s Kuciakovcami do svojej kaviarne pozval Ivan Kočner. O osem rokov mladší brat odsúdeného expodnikateľa Mariana Kočnera žil úplne iný život a otvorene hovoril, že s priezviskom Kočner sa nežije jednoducho. Ivan Kočner zomrel vo veku 53 rokov po boji s ťažkou chorobou a hoci nemal rád rozdelenie na dobrého a zlého brata, na dôležitých životných križovatkách ukázal svoj charakter.

Marian bol vykuk

Otec bol stavbárom, mama učiteľkou prvého a druhého ročníka. Kočnerovcom sa v Ružomberku ako prvý syn narodil Marian a o osem rokov neskôr mladší Ivan. Ich detstvo vraj bolo normálne ako v každej inej bežnej rodine strednej triedy v 80. rokoch.

„Najprv sme bývali v panelákovom dome na trinástom poschodí a potom sa to podarilo rodičom vymeniť za príjemnejší a väčší tehlový byt s malým dvorom. Mama v ňom býva doteraz. Bol medzi nami pomerne veľký rozdiel, osem rokov, tak sme mali každý svoj okruh kamarátov,“ prezradil pre Denník N Ivan Kočner, ktorý s bratom Marianom zdieľal jednu detskú izbu.

Ich mama učila v prvých ročníkoch iba Mariana a pri Ivanovi vraj už tú chybu urobiť nechcela. Všetko zlé, čo sa v triede dialo, si totiž vždy zlizol Marián, pretože sa jej nechcelo pátrať, čo sa medzi deťmi naozaj stalo. „Marian nebol zlý žiak, ale vždy mal viac energie, ako sa do takého malého tela zmestilo. Bol taký „vykuk“,“ prezradil Ivan. Ako malí chlapci sa vraj bili, ale starší brat naňho vždy dával pozor, aby mu nikto neublížil.

Ten brat, ktorý všetko vybaví

Kočnerovci hovorievali, že na Mariana boli prísnejší. Brat Ivan to ale nemohol potvrdiť ani vyvrátiť, pretože keď mal 13 rokov, Marian si už ako 21-ročný budoval sám život v Bratislave. Kým Ivan bol siedmak na základnej škole, Marian bol prvákom na žurnalistike a práve sa ženil.

To, aby sa z Mariana stal novinár, bolo snom ich otca. Ten totiž točil ako amatér dokumentárne filmy, s ktorými povyhrával aj nejaké ceny. „Chcel, aby jeho deti naplnili jeho sen,“ priznal Ivan s tým, že Marianovi sa to istý čas aj darilo. Moderoval program pre deti Pionerska lastovička, počúval Slobodnú Európu, robil v spravodajstve, no keď zistil, že ho to veľmi neuživí, začal robiť výškové práce – natieral Most SNP a bratislavské komíny.

Foto: TASR

Láska ako z filmu

Keď začal podnikať a zarába veľké peniaze, Ivanovi mnohí hovorili, že musí byť za vodou, keď má „toho brata, ktorý mu všetko dá a všetko vybaví“. To však nebola pravda. Keď Ivan prišiel do Bratislavy, po škole nemal nič a s manželkou Zuzkou museli začať úplne od nuly.