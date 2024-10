FOTO: Úsmev má preňho nevyčísliteľnú hodnotu. Vodič autobusu premieňa cestu na nezabudnuteľný zážitok

Poznáte to. Vidíte autobus, ako sa blíži na vašu zastávku, ale vám chýba ešte niekoľko metrov, aby ste ho stihli. Tento vodič autobusu cestujúcim len tak dvere pred nosom nezatvorí. Počká, privíta ich milými slovami a ešte ich aj odmení. Muža z Prahy, ktorý vystupuje pod prezývkou Nenormálny vodič, ľudia milujú. A aj on ich.

„Robím, čo milujem. Milujem, čo robím, “ píše sa v profile zamestnanca pražského dopravného podniku, na ktorom zdieľa svoje zážitky z práce. Ak by ste čakali nudné fotografie zo zastávok, budete prekvapení.

Svojím cestujúcim totiž každý deň chystá servis, ktorý by ste pravdepodobne nedostali ani od súkromnej spoločnosti. Okrem milých slov a nápisov po celom autobuse nikdy nechýbajú ani odmeny v podobe sladkostí či dokonca zdravých kapsičiek pre tých najmenších.

„Dnes je deň najlepších priateľov. Pre mňa ste to vy, tak sa za to odmeňte,“ napísal nedávno k vrecúšku cukríkov. Dôvodom na odmenu môže byť aj deň detí, nedávne majstrovstvá sveta či dokonca niektoré dni v týždni ako pondelok alebo nedeľa. Ak by sa náhodou aj nič nenašlo, vynájde sa. „Vezmite si niečo na zub. Dnes vás vezie ten, čo svoju prácu aj vás miluje ,“ objavilo sa raz na dverách .

Aj keď rozdávanie radosti nie je úplne lacnou záležitosťou a od začiatku roka do svojich cestujúcich investoval v prepočte takmer 800 eur, nemenil by. „Vaše úsmevy majú neúmerne vyššiu hodnotu,“ napísal na Instagrame. Ako sa však zdá, nie je všetko len o odmenách, ale aj o príjemnom vystupovaní a milých slovách.

Nenormálneho vodiča si na cestách nemôžu vynachváliť ani samotní cestujúci. „Išla som s ním len dve zastávky, no tá jazda stála za to. V dnešnom svete je osviežujúce vidieť, že niekoho jeho práca skutočne baví a snaží sa aj obyčajným nápisom a cukríkom vytvoriť svojmu okoliu lepší deň. A to predovšetkým s ohľadom na skutočnosť, že nikdy nevie, koho povezie," poďakovala mu Ana.