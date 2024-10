Mala len 18 a podarila sa jej veľká vec. Victoria so sestrou býva v dome, ktorý vlastnoručne postavila

Keď bola Victoria malá, chcela byť ako jej brat, a tak od siedmich rokov túžila pracovať na stavbe. Neskôr na strednej škole zistila, že sa môže zapísať do triedy, ktorej výsledným projektom bude dom postavený rukami študentov. V tom čase ešte netušila, že sa jej najväčší projekt napokon stane jej domovom.

Veľké prekvapenie

„K eď som si uvedomila, že by som mohla byť súčasťou triedy, s ktorou budeme stavať dom, hneď som si pomyslela, že to je dobrý nápad, tak som sa prihlásila, “ vysvetľuje mladá Victoria z Colorada magazínu People. Dom má približne 111 metrov štvorcových a tri roky ho stavalo cez sto študentov tamojších stredných škôl.

Každý druhý deň pracovali tri hodiny denne a Victoria na dome urobila väčšinu inštalatérskych prác, postavila sadrokartónové dosky a pracovala aj na exteriéri. „Najviac som sa venovala tesárskym prácam teda podlahovým doskám a podobne,“ opísala. Najväčšie prekvapenie však prišlo v momente, keď bol projekt takmer hotový.

Je jednou z mála

Victoria sa vtedy dopočula, že sa o dom zaujíma nejaký kupec. Doma zažartovala, že ak by ho napokon kúpila jej mama, bol by to asi najväčší projekt, ktorý by si zo školy domov priniesla. Jej mama však vzápätí reagovala, že to nie je zlý nápad. „Tak som s tým prišla za pánom Hernandezom, ktorý má na starosti komunikáciu školy s rodičmi, a on usúdil, že by bol radšej, ak by ho dostala naša rodina,“ vysvetlila Victoria, ktorá v domčeku býva so svojou sestrou.