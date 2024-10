Áno povedala Vojtovi až na tretí pokus. Tatiana Dyková po rokoch pochopila, že nemusí byť na všetko sama

Patrí k najobsadzovanejším herečkám, sebavedomie si však musela Tatiana Dyková (predtým Vilhelmová) vybudovať sama. Jej mama, knihovníčka Karla Winklerová, ju podľa vlastných slov nikdy nechválila a dokonca neverila, že by sa jej Tánička mohla stať filmovou hviezdou. Chcela z nej mať vraj letušku. Slov chvály sa od nej Táňa nedočká ani dnes, mama jej však svojím postojom dala do života dôležitú lekciu.

Foto: TASR/Dano Veselský

Za to, že je z Dykovej herečka, môže podľa jej slov babička z Aša. „Mne by to nikdy nenapadlo, no cez prázdniny som babičke stále niečo hrala. Milovala Bohdalku, Možná přijde i kouzelník… A ja som poznala všetky tie scénky a stále som jej ich hrala. Ona sa strašne smiala a hovorila: „Ty budeš herečka, ty si komediantka!“ zaspomínala si Táňa pre Lidovky.

S babičkou z Aša bolo veselo

S babičkou si užívali veľa zábavy. „Milovala akékoľvek srandičky, neváhala si z niekoho vystreliť,“ spomína si Dyková, ktorú stará mama chodievala svojho času dokonca čakávať na detské diskotéky, keď pršalo, aj s dáždnikom. „Deti na mňa kričali: máš tam babi, už musíš ísť! Ale ja som bola rada. Skvelo varila a potom prišla a hovorí: ‚poď, dáme si!‘ A naliala mi malinkú štamperlu vaječného koňaku. Nemala som ani pätnásť,“ vypočítala sympatická brunetka.

snímka z filmu Indiánské léto režiséra Saša Gedeona, kde mladučká Tatiana stvárnila jednu z hlavných postáv. Foto: promofoto Česká televize

Mama nechcela, aby sa živel Táňa potulovala po Žižkove, takže ju odmalička prihlasovala na rôzne krúžky. Všimla si, že píše básničky, tak ju okrem iného prihlásila aj na literárno-dramatický – a tam sa to celé začalo. Táňa napokon skončila na konzervatóriu, kde ju herectvo doslova nadchlo. Netrvalo dlho, kým svojou charizmou oslovila i filmových tvorcov. Prvé seriózne nakrúcanie absolvovala už v pätnástnich a ako vraví, bolo to veľmi dobrodružné.