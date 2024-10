Ľudia sú najčastejšie neverní v tomto veku. Odborníčka tvrdí, že kritické sú tri životné etapy

Sex podľa nej nie je to hlavné, čo ľudia očakávajú od nevery.

„Ako byť neverný bez toho, aby vás prichytili.“ To je názov knihy kontroverzného španielskeho kouča Alberta Arnaiza, ktorý propaguje neveru ako korenie vo vzťahoch. Arnaiz odkazuje na prieskum britskej aplikácie, na ktorej si môžu ľudia vo vzťahoch nájsť milencov, a tá zistila, že ľudia s najväčšou pravdepodobnosťou podvádzajú v troch vekových kategóriách.

Vzťahová terapeutka Albertina Fisherová v rozhovore pre The Telegraph upozorňuje, že nevera síce môže niektorým ľuďom priniesť do života vzrušenie, vášeň a sex, no oveľa častejšie prichádzajú za ňou s pocitmi strachu, viny a výčitiek. „Ľudia môžu mať aféry v akomkoľvek veku,“ vysvetlila odborníčka, hoci uznáva, že v určitom konkrétnom veku sa môžu objaviť spúšťače, ktoré môžu viesť k nevere.

Prvá nebezpečná zóna – 29 rokov

„Aplikácia pre neverných“ s názvom Ashley Madison robila prieskum na 2099 používateľoch a výsledky ukázali, že 28 percent ľudí malo svoje prvé skúsenosti s neverou práve vo veku 29 rokov. Terapeutka Fisherová sa domnieva, že ide o vek, keď sa mladí ľudia ženia, vydávajú, zakladajú si rodiny a po tejto životnej zmene môžu rýchlo dôjsť k vytriezveniu.

„Môže sa stať, že tá bezstarostná, zábavná osoba, ktorú si vzali, sa zmení. Napríklad je celkom bežné, že otec sa po narodení dieťaťa cíti vytlačený. V páre sú zrazu traja a to môže byť spúšťačom, aby mal aféru,“ uviedla Fisherová, ktorá mladým ľuďom v tomto veku radí, aby sa rozprávali a hľadali riešenia, aj keď tie debaty nie sú jednoduché.

„Musíte byť ochotní hovoriť o ťažkých veciach,“ vysvetlila s dodatkom, že dôvodom začatia nevery často nie je to, že partner chce byť s inou osobou, ale že sám chce byť inou osobou. „Hľadajú inú verziu seba a môžu to ľahšie nájsť s niekým iným,“ uviedla. Dôležité podľa nej je, aby partneri s mladou rodinou mali čas aj na niečo iné ako starostlivosť o deti a domácnosť a aby si vyčlenili čas na intimitu.

Druhá nebezpečná zóna