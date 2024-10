Vytvorili si svoj vlastný vesmír. Kristína Svarinská žiari pri Mirovi, ktorý si zažil školu života

Žiari a svoje šťastie neskrýva. Kristína Svarinská sa na módnej prehliadke Mercedes-Benz Fashion Live! 2024 prvýkrát ukázala po boku svojho nového partnera, známeho tanečníka, s ktorým tvorí pár už niekoľko mesiacov. Ako prezradili v spoločnom rozhovore pre diva.sk, ladí im to v mnohých oblastiach života.

Zažil školu života

Obľúbená herečka našla šťastie pri talentovanom tanečníkovi Miroslavovi Baloghovi, ktorého prezývajú aj Spunkey. Kedysi tancoval v známej tanečnej skupine The Pastel, momentálne pôsobí v tanečnej skupine Miňa Kereša a ako uviedol v dávnejšom rozhovore pre Redbull, zažil si už školu života.

„Podľa mňa nás život učí stále, no ľudia počúvajú až keď to bolí. Snažím sa učiť aj z pozitívnych imputov, pri ktorých sa cítim dobre. Od negatívnych idem často rovno preč. Niekto by mohol povedať, že je to sebecké, no ak by som trávil veľa času na veciach, ktoré ma bolia, nestíhal by som robiť tie, ktoré ma tešia. A tých je mnoho,“ povedal. V úprimnom rozhovore Kristína priznala, že sa jej na novom partnerovi páči všetko.

Šťastní vo svojom vesmíre

„Definícia lásky? Pre každého je to to, čo on sám potrebuje a my sme šťastní, spokojní a máme to, čo potrebujeme,“ povedala obľúbená herečka, ktorá aktuálne hviezdi v pokračovaní filmu Lóve. „Lóve 1 som videl v dobe, keď sme ešte obaja žili v iných vesmíroch a teraz si to pozrieme spolu v novom vesmíre,“ uviedol Miro, ktorý Kristínu podporuje nielen v jej kariére, ale aj v jej pevnom rozhodnutí, ktoré urobila ešte v roku 2022.